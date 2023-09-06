У Кропивницькому нетверезий чоловік погрожував підірвати гранату на АЗС (відео)

Патрульні прострелили колесо в автомобілі втікача

Сьогодні на АЗС у центрі Кропивницького нетверезий чоловік погрожував людям підірвати гранату. Про це повідомив очільник Нацполіції Іван Вигівський.

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«Нетверезий чоловік у центрі міста на АЗС погрожував людям підірвати гранату. Як виявилося потім, лише на словах. Але в той момент загрозу сприймали як реальну», – йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що громадяни викликали поліцію. Коли чоловік побачив патрульних, сів у авто та почав тікати. Патрульні намагались зупинити та заблокувати автомобіль втікача, але той продовжував рух. Тоді один з правоохоронців здійснив постріл у колесо з табельної зброї – завдяки цьому зловмисник був зупинений та затриманий. І, як наслідок, не нашкодив життю та здоров’ю людей.

Нагадаємо, у серпні на Дніпропетровщині чоловік взяв заручницю у Пенсійному фонді та підірвав гранату.

До слова, триває 560-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом доби відбулось 28 бойових зіткнень. Противник продовжує вбивати мирне населення України, і надалі ігнорує закони та звичаї війни, використовує тактику терору, завдає ударів, здійснює обстріли як по військових, так і по цивільних об’єктах.