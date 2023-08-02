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На Дніпропетровщині чоловік взяв заручницю у Пенсійному фонді та підірвав гранату

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
На Дніпропетровщині чоловік взяв заручницю у Пенсійному фонді та підірвав гранату
На місце події негайно прибули працівники поліції
фото: МВС

У результаті вибуху чоловік отримав осколкові поранення

У Марганці на Дніпропетровщині у приміщенні адмінбудівлі пролунав вибух. За попередньою інформацією, невідомий чоловік зайшов до управління Пенсійного фонду з гранатою в руках та взяв заручницю, погрожуючи підірвати боєприпас. Про це повідомила пресслужба МВС. 

«На місце події негайно прибули працівники поліції. У ході перемовин з поліцейськими він відпустив жінку, після чого підірвав боєприпас», – йдеться у повідомленні.

У результаті вибуху чоловік отримав осколкові поранення. Поліцейські на місці надали йому домедичну допомогу. Інші громадяни не постраждали.

На Дніпропетровщині чоловік взяв заручницю у Пенсійному фонді та підірвав гранату фото 1

Зараз на місці події тривають слідчі дії. За вказаним фактом відкриті два кримінальні провадження: за ч. 2 ст. 147 (захоплення заручників) та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, у Миколаєві, 28 квітня, місцевий мешканець кинув гранату після того, як йому відмовили дати дві гривні. Як наслідок, постраждали двоє людей він сам та перехожа.

Теги: вибух граната Дніпропетровщина Пенсійний фонд

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