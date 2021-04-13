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    Колишня працівниця фірми викрала з офісу на Печерську понад мільйон гривень

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    Під час обшуку у підозрюваної вилучили викрадені кошти - Колишня працівниця фірми викрала з офісу на Печерську понад мільйон гривень
    Під час обшуку у підозрюваної вилучили викрадені кошти
    Фото: Нацполіція

    Жінка потрапила до офісу у вихідні і скоїла крадіжку

    У Печерському районі Києва оперативники затримали жінку, яка викрала 1,2 млн грн із офісу приватної фірми. Про це повідомляє пресслужба столичної поліції.

    Так, до поліції надійшло повідомлення про крадіжку грошей з офісу на вулиці Іоанна Павла ІІ в Печерському районі Києва. За вказаною адресою виїхала слідчо-оперативна група Печерського управління поліції.

    Директорка офісу, що займається маркетинговими послугами, повідомила поліцейським про те, що протягом вихідних із сейфу зникли гроші – 1,2 млн грн.

    Завдяки камерам відеонагляду працівники відділу кримінальної поліції встановили особу, причетну до цього злочину. Нею виявилася 41-річна колишня співробітниця фірми. Після звільнення жінка віддала всі ключі від приміщення роботодавцю, але, як виявилось, зробила собі дублікати. У вихідні дні, коли в офісі нікого не було, жінка потрапила до приміщення та здійснила крадіжку.

    За місцем мешкання фігурантки правоохоронці провели невідкладний обшук, під час якого вилучили викрадені гроші та ключі.

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    Колишня працівниця фірми викрала з офісу на Печерську понад мільйон гривень
    Колишня працівниця фірми викрала з офісу на Печерську понад мільйон гривень
    Колишня працівниця фірми викрала з офісу на Печерську понад мільйон гривень

    За даним фактом слідчим відділом Печерського управління поліції розпочато кримінальне провадження ч. 5 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до дванадцяти років із конфіскацією майна.

    Вирішується питання щодо оголошення фігурантці підозри у скоєнні цього злочину та обрання запобіжного заходу.

    Теги: Національна поліція України обшук Київ кримінал гроші пограбування жінка злочин
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