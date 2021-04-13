Колишня працівниця фірми викрала з офісу на Печерську понад мільйон гривень

Під час обшуку у підозрюваної вилучили викрадені кошти

Жінка потрапила до офісу у вихідні і скоїла крадіжку

У Печерському районі Києва оперативники затримали жінку, яка викрала 1,2 млн грн із офісу приватної фірми. Про це повідомляє пресслужба столичної поліції.

Так, до поліції надійшло повідомлення про крадіжку грошей з офісу на вулиці Іоанна Павла ІІ в Печерському районі Києва. За вказаною адресою виїхала слідчо-оперативна група Печерського управління поліції.

Директорка офісу, що займається маркетинговими послугами, повідомила поліцейським про те, що протягом вихідних із сейфу зникли гроші – 1,2 млн грн.

Завдяки камерам відеонагляду працівники відділу кримінальної поліції встановили особу, причетну до цього злочину. Нею виявилася 41-річна колишня співробітниця фірми. Після звільнення жінка віддала всі ключі від приміщення роботодавцю, але, як виявилось, зробила собі дублікати. У вихідні дні, коли в офісі нікого не було, жінка потрапила до приміщення та здійснила крадіжку.

За місцем мешкання фігурантки правоохоронці провели невідкладний обшук, під час якого вилучили викрадені гроші та ключі.

За даним фактом слідчим відділом Печерського управління поліції розпочато кримінальне провадження ч. 5 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до дванадцяти років із конфіскацією майна.

Вирішується питання щодо оголошення фігурантці підозри у скоєнні цього злочину та обрання запобіжного заходу.