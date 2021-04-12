«Обмін старих грошей»: шахрайка викрала всі заощадження пенсіонерки (фото, відео)

Зловмисниця ввела в оману пенсіонерку та заволоділа готівкою в особливо великих розмірах

У селі Пустовіти Обухівського району шахрайка ромської народності викрала у пенсіонерки всі її заощадження. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

47-річна зловмисниця зайшла на подвір’я літнього подружжя та видала себе за працівницю пенсійного фонду. Вона заявила, що, буцімто, здійснює обмін «старих» грошових купюр на іноземну валюту. Старенька повірила шахрайці та пред’явила їй усі свої заощадження. Скориставшись моментом, зловмисниця замінила готівку на папірці.

Працівники поліції провели низку розшукових заходів та встановили, що шахрайка приїхала в Пустовіти на таксі, потім вирушила до Жашкова, Києва і, зрештою, на Одещину. Жінку затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України в одній із орендованих квартир Одеси та вилучили понад 100 тис. грн та іноземну валюту.

«Фігурантка справи вже неодноразово притягувалась до кримінальної відповідальності за шахрайства, крадіжки, угон. Крім того, у місті Одеса вона також знаходиться під слідством», – розповів начальник відділу поліції №2 Обухівського РУП Олег Кравчук та повідомив, що поліція повернула потерпілій усі вилучені у зловмисниці кошти.

Жінці повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає ув’язнення на строк до 8 років.

Наразі поліцейські перевіряють причетність жінки до вчинення аналогічних злочинів на території Київщини та інших областей.