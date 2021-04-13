«Ваш родич потрапив у ДТП». У Києві шахраї виманили у пенсіонерки 500 тис. грн

Поліція затримала двох шахраїв, а пошуки третього ще тривають

До Подільського управління поліції звернулась місцева мешканка та повідомила, що троє невідомих видурили у неї гроші. На адресу негайно прибула слідчо-оперативна група. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Поліцейські з’ясували, що зловмисники зателефонували 83-річній пенсіонерці та представились працівниками правоохоронних органів. Далі повідомили жінці, що її онука нібито спричинила ДТП, внаслідок якої постраждала вагітна, тож негайно необхідні кошти на лікування потерпілої та на укладення мирної угод без відкриття кримінального провадження.

Пенсіонерка розгубилась від отриманої інформації, тож коли незнайомці прийшли до помешкання, передала свої заощадження у сумі близько 500 тис. грн. Згодом до квартири прийшла дочка потерпілої та повідомила, що з онукою все добре, жодної автопригоди за її участю не було. Далі жінки звернулись за допомогою до поліції.

У ході оперативно-пошукових заходів правоохоронці встановили двох зловмисників та затримали їх у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Це – уродженці Краматорська та Луганська, 1988 та 1989 років народження, які раніше потрапляли у поле зору правоохоронців.

Наразі зусилля поліцейських спрямовані на пошуки третього фігуранта.

Слідчі Подільського управління поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України та повідомили про підозру двом затриманим. Суд обрав зловмисникам запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

За скоєне їм загрожує обмеження волі на строк від трьох до п'яти років або позбавленням волі на строк від трьох до восьми років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Як повідомлялося, у селі Пустовіти Обухівського району шахрайка ромської народності викрала у пенсіонерки всі її заощадження. 47-річна зловмисниця зайшла на подвір’я літнього подружжя та видала себе за працівницю пенсійного фонду. Вона заявила, що, буцімто, здійснює обмін «старих» грошових купюр на іноземну валюту. Старенька повірила шахрайці та пред’явила їй усі свої заощадження. Скориставшись моментом, зловмисниця замінила готівку на папірці.