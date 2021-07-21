Перед судом постануть колектори, що погрожували «боржникам»

Дзвінки від злочинців надходили й до громадян, які не мали жодних боргів перед банками

Київська міська прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт відносно учасників організованої групи, які обвинувачуються в організації діяльності колекторського «кол-центру» та примушуванні громадян до виконання неіснуючих цивільно-правових зобов’язань (ч. 3 ст. 355 КК України). Про це повідомляє пресслужба прокуратури.

Згідно з матеріалами слідства, упродовж 2019-2020 років учасники групи через створений ними колекторський «кол-центр», використовуючи психологічний тиск, систематично здійснювали дзвінки громадянам з вимогами повернення боргів перед фінансовими установами. Сума «боргів», яка підлягала сплаті, коливалася від 1,5 тис. грн до 180 тис. грн.

При цьому дзвінки надходили й до громадян, які не мали жодного відношення до таких цивільно-правових зобов’язань, та супроводжувалися погрозами застосування насильства над ними та їхніми близькими родичами, погрозами пошкодження чи знищення майна тощо.

Обвинувальний акт відносно трьох учасників організованої групи скеровано до суду для розгляду по суті. За вчинене їм загрожує до 8 років позбавлення волі.

Досудове розслідування здійснювалося спільно зі Слідчим управлінням поліції Києва та Управлінням стратегічних розслідувань у Києві ДСР Нацполіції України.