Напад на столичний банк: грабіжниці оголошено підозру

Нападницю затримали на виході з банку

Нападниці загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна

Оболонська окружна прокуратура Києва повідомила про підозру 23-річній жінці за фактом розбійного нападу на банківську установу, захоплення заручників та пошкодження майна (ч. 3 ст. 187, ч. 1 ст. 147, ч. 2 ст. 194 КК України). Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Згідно з матеріалами слідства, 20 липня підозрювана з метою заволодіння грошовими коштами зайшла у приміщення банку на вул. Автозаводській, кинула підпалену пляшку з рідиною та почала вимагати у співробітників банку кошти, погрожуючи предметом, схожим на пістолет. Працівники установи виконали вимогу та передали нападниці 15 тис. грн. Після цього підозрювана взяла в заручники 35-річну жінку, та приставивши їй до спини предмет, схожий на пістолет, наказала разом із нею виходити із приміщення банку.

Зловмисницю затримали на виході з приміщення працівники приватної охоронної фірми. Заручниця не постраждала.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваній запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без альтернативи застосування застави.

Слідство у кримінальному провадженні триває.

Санкція статей передбачає покарання до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, 20 липня столичні правоохоронці затримали жінку за збройний розбійний напад на відділення банку на вулиці Автозаводській в Оболонському районі Києва.

Згодом стало відомо, що нападницею виявилась уродженка Київщини, 1998 року народження.