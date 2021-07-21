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    Напад на столичний банк: грабіжниці оголошено підозру

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    Нападницю затримали на виході з банку - Напад на столичний банк: грабіжниці оголошено підозру
    Нападницю затримали на виході з банку
    Фото: Київська міська прокуратура

    Нападниці загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна

    Оболонська окружна прокуратура Києва повідомила про підозру 23-річній жінці за фактом розбійного нападу на банківську установу, захоплення заручників та пошкодження майна (ч. 3 ст. 187, ч. 1 ст. 147, ч. 2 ст. 194 КК України). Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

    Згідно з матеріалами слідства, 20 липня підозрювана з метою заволодіння грошовими коштами зайшла у приміщення банку на вул. Автозаводській, кинула підпалену пляшку з рідиною та почала вимагати у співробітників банку кошти, погрожуючи предметом, схожим на пістолет. Працівники установи виконали вимогу та передали нападниці 15 тис. грн. Після цього підозрювана взяла в заручники 35-річну жінку, та приставивши їй до спини предмет, схожий на пістолет, наказала разом із нею виходити із приміщення банку.

    Зловмисницю затримали на виході з приміщення працівники приватної охоронної фірми. Заручниця не постраждала.

    Наразі вирішується питання про обрання підозрюваній запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без альтернативи застосування застави.

    Слідство у кримінальному провадженні триває.

    Санкція статей передбачає покарання до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

    Нагадаємо, 20 липня столичні правоохоронці затримали жінку за збройний розбійний напад на відділення банку на вулиці Автозаводській в Оболонському районі Києва.

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    Напад на столичний банк: грабіжниці оголошено підозру
    Напад на столичний банк: грабіжниці оголошено підозру
    Напад на столичний банк: грабіжниці оголошено підозру
    Напад на столичний банк: грабіжниці оголошено підозру

    Згодом стало відомо, що нападницею виявилась уродженка Київщини, 1998 року народження.

    Теги: Національна поліція України прокуратура Київ кримінал банк напад злочин
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    Напад на столичний банк: грабіжниці оголошено підозру