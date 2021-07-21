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    На Київщині поліція викрила організаторів підпільних «казино» (фото)

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    Гральні&nbsp;заклади діяли в закритому режимі з дотриманням конспірації - На Київщині поліція викрила організаторів підпільних «казино» (фото)
    Гральні заклади діяли в закритому режимі з дотриманням конспірації
    Фото: Нацполіція

    Організатором грального бізнесу в Борисполі був 42-річний чоловік

    Учасники організованої злочинної групи створили мережу гральних закладів у місті Бориспіль. Фігуранти облаштували приміщення для здійснення азартних ігор та видачі виграшів учасникам.

    Викрили злочинну діяльність групи працівники слідчого управління поліції Київщини спільно з працівниками управління стратегічних розслідувань в Київській області ДСР за процесуальним керівництвом Київської обласної прокуратури. Встановлено, що організатором грального бізнесу був 42-річний чоловік, який діяв разом із чотирма іншими особами. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

    Діяли заклади у закритому режимі з дотриманням конспірації, гравці допускались у приміщення для проведення азартної гри тільки після телефонного дзвінка та з дозволу адміністратора. При цьому касири та адміністратори, відповідно до вказівок керівника злочинної групи, приймали рішення про допуск чи недопуск гравців до ігрового закладу.

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    На Київщині поліція викрила організаторів підпільних «казино» (фото)
    На Київщині поліція викрила організаторів підпільних «казино» (фото)
    На Київщині поліція викрила організаторів підпільних «казино» (фото)

    Наразі слідчі за процесуальним керівництвом Київської обласної прокуратури повідомили про підозру фігурантам угруповання за ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 203-2 (Незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей, вчинена групою осіб). Санкція статті передбачає штраф від десяти тисяч до сорока тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян із позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком на один рік.

    Нагадаємо, нещодавно Солом’янською окружною прокуратурою Києва виявлено та припинено незаконне функціонування трьох гральних закладів на території району.

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    Теги: Національна поліція України кримінал Київщина гральний бізнес
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    На Київщині поліція викрила організаторів підпільних «казино» (фото)