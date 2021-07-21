З'явилися деталі затримання «першого офіційного пірата» в історії України (фото)

Погрожуючи зброєю капітану корабля, український пірат заявив команді, що він вимагає зміни курсу судна та грошову винагороду у $500 тис.

Житель Миколаївщини замість того, щоб охороняти човен в Індійському океані, сам захопив його

Служба безпеки України затримала громадянина України, який захопив судно в Індійському океані і вимагав викуп за його звільнення. Це перший випадок в історії України, коли особі повідомлено про підозру у піратстві (ч. 1 ст. 446 Кримінального кодексу України).

За інформацією пресцентру СБУ, піратом виявився житель Миколаївщини. Він влаштувався у міжнародну компанію, яка займається охороною комерційних суден від піратів. Втім, замість того, щоб охороняти човен, чоловік сам захопив його.

«Погрожуючи зброєю капітану корабля, зловмисник заявив команді, що він вимагає зміни курсу судна та грошову винагороду у $500 тис. Почалися перемовини із менеджерами компанії судновласника, які тривали чотири дні. Представникам судноплавної компанії вдалося вмовили пірата здати зброю та розблокувати човен за $6 тисяч. Але коли зловмисник повернувся на плавучу базу охоронної компанії, він захопив її арсенал і почав нові перемовини» », – заявили в СБУ.

Цього разу українець вимагав $100 тис. – інакше погрожував викинути всю зброю за борт. Компанія відмовилася виплачувати викуп. Зловмисник встиг викинути частину зброї, а потім його зупинили силою.

«Оскільки події відбувалися у відкритому морі, то його неможливо було притягнути до відповідальності (на нейтральні води не поширюється юрисдикція жодної держави). Пірата вдалося затримати уже в Україні. В ході спецоперації співробітників СБУ зловмисника викрили у Миколаєві. З часу приїзду на Батьківщину він декілька разів міняв паспорти і місця проживання», – розповіли в СБУ.

Наразі чоловіку оголошено підозру за ч. 1 ст. 446 КК України, тобто у піратстві, а саме застосуванні насильства, пограбуванні або інших ворожих діях щодо екіпажу морського судна. Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу.

«Принагідно інформуємо, що відповідно до Конвенції Ради Європи про запобігання тероризму, незаконні акти, спрямовані проти безпеки морського судноплавства, віднесено до терористичних злочинів, розслідування та протидія яким є пріоритетом сучасної вітчизняної спецслужби», – резюмували у спецслужбі.

Напередодні в Офісі президента заявили, що в Україні вперше затримали українця, який підозрюється у піратстві.