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    Перша доба автофіксації порушень на дорогах: майже 58 тис. перевищень швидкості

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    Камери автоматично фіксують порушення ПДР - Перша доба автофіксації порушень на дорогах: майже 58 тис. перевищень швидкості
    Камери автоматично фіксують порушення ПДР

    Наразі система автофіксації порушень ПДР працює в Києві та області

    Патрульна поліція України оприлюднила результати роботи системи автоматичної фотовідеофіксації порушень ПДР у першу добу після запуску.

    Так, камери зафіксували 57880 випадків перевищення встановлених обмежень швидкості руху.

    Наразі відеокамери встановлені в Києві та на автомагістралях Київської області у місцях концентрації ДТП з тяжкими наслідками.

    Як повідомлялося, за перші 17 годин роботи система автофіксації порушень ПДР у Києві зафіксувала понад 35 тисяч подій. Названо «лідерів перегонів» серед порушників: Mercedes рухався містом зі швидкістю 208 км/год, а BMW проїхав 3 камери поспіль зі швидкістю 200 км/год, тому водій отримає 3 штрафи.

    Нагадаємо, у понеділок, 1 червня, в Україні країні почала роботу система автоматичної фото- і відеофіксації порушень правил дорожнього руху (ПДР). На першому етапі запрацюють камери в Києві та Київській області — їх встановлено вже 50.

    Система автоматичної фотовідеофіксації мала розпочати роботу 1 травня, але її відклали через карантин.

    «Главком» розповідав, як здійснюватиметься контроль дорожнього руху і що очікує на порушників.

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