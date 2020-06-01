Відеофіксація порушень на дорогах: де у Києві та області встановлені камери (адреси, карта)
На першому етапі штрафуватимуть лише за перевищення швидкості
Сьогодні, 1 червня, у Києві та столичній області розпочала роботу система автоматичної фото- і відеофіксації порушень правил дорожнього руху.
Порушення ПДР тепер фіксуватимуть спеціальні камери, а порушникам будуть розсилати «листи щастя» — спеціальні повідомлення про штрафи поштою.
У Києві та Київській області встановлено вже 50 камер, з них 20 в столиці та 30 в області.
Адреси встановлених камер фотовідеофіксаціїї дорожнього руху у Києві:
- вул. Олени Теліги, 39
- Набережне шосе, 4 (навпроти)
- Дніпровська набережна, перехрестя з вулицею Причальна
- вулиця Братиславська, 18
- Чоколівський бульвар, 24
- Північний міст (в напрямку лівого берегу)
- Північний міст (в напрямку правого берегу)
- Броварський проспект (м. Лівобережна)
- Броварський проспект/вул. Будівельників
- Південний міст (в напрямку лівого берегу)
- Південний міст ( в напрямку правого берегу)
- проспект Героїв Сталінграда, 25
- проспект Володимира Маяковського, 56
- проспект Володимира Маяковського, 65
- Дружби народів бульвар, 27
- Дружби народів бульвар, 36
- Столичне шосе, 58 в напрямку м. Київ
- Столичне шосе 58, в напрямку м. Обухів
- Харківська площа/проспект Миколи Бажана
- Харківська площа/проспект Миколи Бажана
Порушення на дорогах вони реєструють в автоматичному режимі. Потім фото- або відеодоказ порушення відправляють у загальний центр обробки даних МВС та Національної поліції.
Далі оператори спеціальних центрів перевіряють зафіксовані системою порушення, визначають користувача транспортного засобу (звіряючи його марку, номер тощо) і складають повідомлення про правопорушення, скріплюючи його електронним підписом.
Потім у роздрукованому вигляді такий «лист щастя» відправляють власникові автомобіля.
На першому етапі штрафуватимуть лише за перевищення швидкості (більш ніж на 20 км/год — 255 грн; більш ніж на 50 км/год — 510 грн), а до кінця року — і за інші порушення ПДР.
Як відомо, система автоматичної фотовідеофіксації мала розпочати роботу 1 травня, але її відклали через карантин.
Нагадаємо, 12 березня у Києві запрацювало 20 камер відеофіксації дорожнього руху.
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