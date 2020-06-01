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    Відеофіксація порушень на дорогах: де у Києві та області встановлені камери (адреси, карта)

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    Відеофіксація порушень на дорогах: де у Києві та області встановлені камери (адреси, карта)

    На першому етапі штрафуватимуть лише за перевищення швидкості

    Сьогодні, 1 червня, у Києві та столичній області розпочала роботу система автоматичної фото- і відеофіксації порушень правил дорожнього руху.

    Порушення ПДР тепер фіксуватимуть спеціальні камери, а порушникам будуть розсилати «листи щастя» — спеціальні повідомлення про штрафи поштою.

    У Києві та Київській області встановлено вже 50 камер, з них 20 в столиці та 30 в області.

    Адреси встановлених камер фотовідеофіксаціїї дорожнього руху у Києві:

    • вул. Олени Теліги, 39
    • Набережне шосе, 4 (навпроти)
    • Дніпровська набережна, перехрестя з  вулицею Причальна
    • вулиця Братиславська, 18
    • Чоколівський бульвар, 24
    • Північний міст (в напрямку лівого берегу)
    • Північний міст (в напрямку правого берегу)
    • Броварський проспект (м. Лівобережна)
    • Броварський проспект/вул. Будівельників
    • Південний міст (в напрямку лівого берегу)
    • Південний міст ( в напрямку правого берегу)
    • проспект Героїв Сталінграда, 25
    • проспект Володимира Маяковського, 56
    • проспект Володимира Маяковського, 65
    • Дружби народів бульвар, 27
    • Дружби народів бульвар, 36
    • Столичне шосе, 58 в напрямку м. Київ
    • Столичне шосе 58, в напрямку м. Обухів
    • Харківська площа/проспект Миколи Бажана
    • Харківська площа/проспект Миколи Бажана

    Порушення на дорогах вони реєструють в автоматичному режимі. Потім фото- або  відеодоказ порушення відправляють у загальний центр обробки даних МВС та Національної поліції.

    Далі оператори спеціальних центрів перевіряють зафіксовані системою порушення, визначають користувача транспортного засобу (звіряючи його марку, номер тощо) і складають повідомлення про правопорушення, скріплюючи його електронним підписом.

    Потім у роздрукованому вигляді такий «лист щастя» відправляють власникові автомобіля. 

    На першому етапі штрафуватимуть лише за перевищення швидкості (більш ніж на 20 км/год — 255 грн; більш ніж на 50 км/год — 510 грн), а до кінця року — і за інші порушення ПДР.

    Як відомо, система автоматичної фотовідеофіксації мала розпочати роботу 1 травня, але її відклали через карантин.

    Нагадаємо, 12 березня у Києві запрацювало 20 камер відеофіксації дорожнього руху.

    «Главком» розповідав, як здійснюватиметься контроль дорожнього руху і що очікує на порушників.

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