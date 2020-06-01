Відеофіксація порушень на дорогах: де у Києві та області встановлені камери (адреси, карта)



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На першому етапі штрафуватимуть лише за перевищення швидкості

Сьогодні, 1 червня, у Києві та столичній області розпочала роботу система автоматичної фото- і відеофіксації порушень правил дорожнього руху.

Порушення ПДР тепер фіксуватимуть спеціальні камери, а порушникам будуть розсилати «листи щастя» — спеціальні повідомлення про штрафи поштою.

У Києві та Київській області встановлено вже 50 камер, з них 20 в столиці та 30 в області.

Адреси встановлених камер фотовідеофіксаціїї дорожнього руху у Києві:

вул. Олени Теліги, 39

Набережне шосе, 4 (навпроти)

Дніпровська набережна, перехрестя з вулицею Причальна

вулиця Братиславська, 18

Чоколівський бульвар, 24

Північний міст (в напрямку лівого берегу)

Північний міст (в напрямку правого берегу)

Броварський проспект (м. Лівобережна)

Броварський проспект/вул. Будівельників

Південний міст (в напрямку лівого берегу)

Південний міст ( в напрямку правого берегу)

проспект Героїв Сталінграда, 25

проспект Володимира Маяковського, 56

проспект Володимира Маяковського, 65

Дружби народів бульвар, 27

Дружби народів бульвар, 36

Столичне шосе, 58 в напрямку м. Київ

Столичне шосе 58, в напрямку м. Обухів

Харківська площа/проспект Миколи Бажана

Харківська площа/проспект Миколи Бажана

Порушення на дорогах вони реєструють в автоматичному режимі. Потім фото- або відеодоказ порушення відправляють у загальний центр обробки даних МВС та Національної поліції.

Далі оператори спеціальних центрів перевіряють зафіксовані системою порушення, визначають користувача транспортного засобу (звіряючи його марку, номер тощо) і складають повідомлення про правопорушення, скріплюючи його електронним підписом.

Потім у роздрукованому вигляді такий «лист щастя» відправляють власникові автомобіля.

На першому етапі штрафуватимуть лише за перевищення швидкості (більш ніж на 20 км/год — 255 грн; більш ніж на 50 км/год — 510 грн), а до кінця року — і за інші порушення ПДР.

Як відомо, система автоматичної фотовідеофіксації мала розпочати роботу 1 травня, але її відклали через карантин.

Нагадаємо, 12 березня у Києві запрацювало 20 камер відеофіксації дорожнього руху.

«Главком» розповідав, як здійснюватиметься контроль дорожнього руху і що очікує на порушників.