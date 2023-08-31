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Персонал столичного закладу харчування отруївся власними стравами

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Персонал столичного закладу харчування отруївся власними стравами
фото ілюстративне

П’ятеро хворих перебувають на лікуванні в медичних закладах

Шестеро працівників закладу громадського харчування у столиці захворіли на гостру кишкову інфекцію. Про це повідомляє Київський міський центр контролю та профілактики хвороб.

Випадки отруєння зафіксували 30 серпня, серед постраждалих – мешканці Дарницького, Оболонського та Подільського районів Києва.

Ймовірною причиною отруєння називають вживання 25-26 серпня готових страв комплексних обідів для співробітників закладу.

Наразі, п’ятеро хворих перебувають на лікуванні в медичних закладах міста Києва, одна особа – на амбулаторному лікуванні. Лікарями та фахівцями Центру проводяться необхідні бактеріологічні обстеження на кишкову групу інфекцій.

Розпочато епідеміологічне розслідування.

Нагадаємо, що заклади громадського харчування в Києві змінюють графік роботи.

До слова, раніше на Львівщині люди насмерть отруїлися газами картоплі.

Теги: Київ харчування отруєння

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