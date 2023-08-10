На Львівщині люди насмерть отруїлися газами картоплі

Загиблі зайшли в підвальне приміщення будинку, де зберігалася картопля та, ймовірно, втратили свідомість через вдихання небезпечних газів

На Львівщині четверо людей загинули внаслідок отруєння газами, що накопичились в підвалі з картоплею. Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

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Рятувальники повідомляють, що 9 серпня в селі Повітно Львівського району в підвальному приміщенні двоповерхового житлового будинку отруїлись четверо людей. Люди зайшли в підвальне приміщення будинку, де зберігалася картопля та, ймовірно, втратили свідомість через вдихання небезпечних газів. Серед загиблих – жінка, 1956 року народження та чоловіки 1952, 1978 та 1971 років народження.

«Така висока концентрація газів, ймовірно, могла виникнути через процес гниття картоплі, яка була в підвальному приміщенні», – йдеться в повідомленні.

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Під час розкладу органічних матеріалів, таких як картопля, виникають різні хімічні реакції, які можуть виділяти небезпечні гази, наголошують надзвичайники. Остаточні причини загибелі встановить слідство.

Нагадаємо, що в Україну потрапила партія отруєних авокадо. В авокадо, який завезли в Україну з Перу, виявили кадмій. Країна-імпортер отруєного фрукту – Польща.

Раніше до України потрапила партія небезпечного рису, який експортувався з Італії. У ньому виявили перевищення допустимого рівня кадмію. Кадмій накопичується у трубчастих кістках, підшлунковій залозі, селезінці, але особливо у нирках. Період його напіввиведення з організму становить від 10 до 30 років. Речовина має токсичну дію на нирки, кісткову і дихальну системи. Його відносять до числа канцерогенів, небезпечних для людини.