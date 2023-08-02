У Маріуполі партизани отруїли майже два десятки російських офіцерів

Двоє російських офіцерів вже померли від отруєння в Маріуполі

Окупанти підозрюють застосування цианіду та пестицидів в їжі

Під час святкування «дня ВМФ» на одному з військових об’єктів у тимчасово окупованому Маріуполі було масово отруєно офіцерський склад. Про це повідомив радник міського голови Петро Андрющенко.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«У важкому стані в шпиталь поступило 17 російських військових, з них вчора вже померло стало «хорошими русскими» двоє офіцерів. Доля інших 15 до кінця не вирішина», – йдеться в повідомленні.

Окупанти підозрюють застосування цианіду та пестицидів в їжі.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Наші з посмішкаю кажуть «на щурів завжди дохіба отрути», – додав Андрющенко.

Нагадаємо, триває 525-га доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби. Протягом минулої доби відбулось понад 40 бойових зіткнень.