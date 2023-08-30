Заклади громадського харчування в Києві змінюють графік роботи

Рішення Ради оборони Києва вступає в силу з 1 вересня

Заклади громадського харчування Києва продовжать час роботи на одну годину – до 23:00. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко.

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Зазначається, що таке рішення ухвалила Рада оборони міста Києва. У силу воно вступить із 1 вересня.

«З таким проханням до міської влади звернулися представники Національної ресторанної асоціації України. Адже рішення про обмеження роботи закладів до 22:00 було ухвалене, коли комендантська година в столиці розпочиналася о 23:00. Зараз же вона – з 00:00», – йдеться в повідомленні.

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Кличко додав, що підприємці під час зустрічі з міською владою, де обгрунтовували доцільність такого рішення, наголошували, що подовження часу роботи закладів сприятиме поліпшенню економічної ситуації у столиці, створенню додаткових робочих місць, збільшенню надходжень від податків, зборів і платежів до бюджетів усіх рівнів.

Нагадаємо, що комендантську годину в Києві скоротили 26 березня. У зв’язку з цим продовжив роботу і громадський транспорт.