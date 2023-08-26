«Паша просто попив води». Родичі окупанта скаржаться, що його отруїли українці

Росіяни скаржаться на невдячних українців, яких вони прийшли «рятувати»

Під російським Волгоградом готуються до похорону померлого на війні в Україні «добровольця» Павла Губіна. Про це пишуть російські ЗМІ.

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За словами дружини 35-річного окупанта, причиною смерті її чоловіка стало не поранення, а отруєння: попри попередження командирів він випив воду, запропоновану місцевими жителями.

За словами жінки, причиною загибелі чоловіка стало хімічне отруєння. «Паша просто попив води. Їм казали не брати нічого у місцевих, але як утримаєшся, коли там така спека! Ось він і попив. Потім йому стало погано», – скаржиться росіянка.

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Скріншот матеріалу російського видання про загибель окупанта

Зазначимо, що «Z-волонтери», які приїжджають на тимчасово окуповані території Запорізької та Херсонської областей, панічно бояться українців, які там проживають.

«Там 70% жителів проти нашого «російського світу». Зрадників дуже багато. Місцеве населення треба боятися так само, як і ЗСУ», – попереджають вони.

До слова, раніше на окупованій Луганщині 12 російських загарбників потрапили до лікарні у Сватовому після отруєння самогоном. П'ятеро з них померли. За словами окупантів, вони придбали дві пляшки самогону у «місцевого діда». Після розпивання алкоголю загарбники відчули різку слабкість та потемніння в очах. Наступного дня п'ятеро російських військових померли. Інші окупанти хотіли знайти «місцевого діда», щоб помститися. Проте за місцем проживання, яке вказали отруєні окупанти, нікого не було.