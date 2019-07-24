Відволікся на телефон і розбив дороге авто: у Києві Range Rover врізався у стовп (фото, відео)



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Автомобіль отримав серйозні пошкодження передньої частини Фото: Інформатор

Водій кросовера не отримав пошкоджень

У ніч на середу, 24 липня, на проспект Відрадному, 52 у Києві сталася ДТП за участю автомобіля Range Rover Sport: кросовер врізався в опору залізничного моста.

Аварія трапилася близько 3:05. Про це повідомляє Інформатор.

За словами водія, він рухався по проспекту Відрадному в бік Кільцевої дороги. Перед тим, як він проїжджав під залізничним мостом, чоловік відволікся на мобільний телефон, через це і сталося зіткнення.

У машині був лише водій. Його оглянули медики, госпіталізація не знадобилася. В авто спрацювали подушки безпеки.

Автомобіль отримав серйозні пошкодження передньої частини.

У деталях аварії будуть розбиратися правоохоронці.

Нагадаємо, у ніч на середу біля станції метро «Деміївська» ВАЗ протаранив Lexus і влетів у відбійник.