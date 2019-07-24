П’яна ДТП біля станції метро «Деміївська»: ВАЗ протаранив Lexus і влетів у відбійник (фото, відео)



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Фото: Інформатор

Двоє чоловіків з «дев’ятки» втекли

У ніч на середу, 24 липня, біля станції метро «Деміївська» на Голосіївському проспекті в Києві сталася ДТП: зіткнулися Lexus GX460 і«ВАЗ-2199.

Виклик на лінію «102» надійшов близько 00:40. Про це повідомляє Інформатор.

За словами водія Lexus, він рухався у другому ряду по Голосіївському проспекту в бік центру. У якийсь момент він відчув удар і спрацювали подушки безпеки. Відразу ж після цього він побачив, як перед ним ВАЗ крутить по дорозі і врізається у відбійник.

Поки водій позашляховика вийшов з автомобіля, двоє чоловіків вилізли з понівеченої «дев’ятки» і, будучи тільки в шортах, зникли в напрямку автовокзалу.

Патрульні обстежили прилеглу територію, але людей, що потрапляють під орієнтування, не знайшли.

В салоні Lada і на проїжджій частині були розкидані недопиті пляшки алкогольних напоїв.

Обійшлося без постраждалих.

На місці працював екіпаж патрульної поліції. Подробиці аварії з'ясовуються.