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    П’яна ДТП біля станції метро «Деміївська»: ВАЗ протаранив Lexus і влетів у відбійник (фото, відео)

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    П’яна ДТП біля станції метро «Деміївська»: ВАЗ протаранив Lexus і влетів у відбійник (фото, відео)
    Фото: Інформатор

    Двоє чоловіків з «дев’ятки» втекли

    У ніч на середу, 24 липня, біля станції метро «Деміївська» на Голосіївському проспекті в Києві сталася ДТП: зіткнулися Lexus GX460 і«ВАЗ-2199.

    Виклик на лінію «102» надійшов близько 00:40. Про це повідомляє Інформатор.

    За словами водія Lexus, він рухався у другому ряду по Голосіївському проспекту в бік центру. У якийсь момент він відчув удар і спрацювали подушки безпеки. Відразу ж після цього він побачив, як перед ним ВАЗ крутить по дорозі і врізається у відбійник.

    Поки водій позашляховика вийшов з автомобіля, двоє чоловіків вилізли з понівеченої «дев’ятки» і, будучи тільки в шортах, зникли в напрямку автовокзалу.

    Патрульні обстежили прилеглу територію, але людей, що потрапляють під орієнтування, не знайшли.

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    П’яна ДТП біля станції метро «Деміївська»: ВАЗ протаранив Lexus і влетів у відбійник (фото, відео)
    П’яна ДТП біля станції метро «Деміївська»: ВАЗ протаранив Lexus і влетів у відбійник (фото, відео)
    П’яна ДТП біля станції метро «Деміївська»: ВАЗ протаранив Lexus і влетів у відбійник (фото, відео)
    П’яна ДТП біля станції метро «Деміївська»: ВАЗ протаранив Lexus і влетів у відбійник (фото, відео)
    П’яна ДТП біля станції метро «Деміївська»: ВАЗ протаранив Lexus і влетів у відбійник (фото, відео)
    Фото: Інформатор

    В салоні Lada і на проїжджій частині були розкидані недопиті пляшки алкогольних напоїв.

    Обійшлося без постраждалих.

    На місці працював екіпаж патрульної поліції. Подробиці аварії з'ясовуються.

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