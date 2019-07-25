Водіям з охорони Зеленського, які скоїли ДТП, загрожує смішний штраф



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ДТП сталася на Запорізькій трасі між Василівкою та Мелітополем

14 липня колона автобусів, що перевозила дітей з Кривого Рогу, потрапила у ДТП з автівкою із охорони президента

Поліція Запорізької області передала до київського суду два адміністративні протоколи відносно двох водіїв з кортежу президента Володимира Зеленського, що скоїли ДТП у Запорізькій області.

Про це 25 липня повідомляють Українські Новини з посиланням на пресслужбу Головного управління Нацполіції в Запорізькій області.

«Протоколи передали до київського суду за місцем проживання водіїв», - заявили у відомстві.

Водіям з кортежу загрожує штраф у розмірі 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (340 гривень) або позбавлення права керування транспортними засобами на строк від шести місяців до одного року.

Раніше повідомлялося, що 14 липня на Запорізькій трасі між Василівкою та Мелітополем колона автобусів, що перевозила дітей з Кривого Рогу, потрапила у ДТП з автівкою із охорони президента.

Водії управління державної охорони України, які були учасниками ДТП в Запорізькій області, відбулися адміністративними протоколами. Кримінальну справу за фактом аварії відкривати не будуть через відсутність постраждалих.

Президент Володимир Зеленський прокоментував аварію за участю його кортежу у Запорізькій області та пояснив, що він «такий самий учасник руху, як і всі».