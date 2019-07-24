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    Заступник керівника ДФС на Закарпатті збив на смерть людину

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    Аварія трапилася 23 липня близько 19:00 у селі Ракошино - Заступник керівника ДФС на Закарпатті збив на смерть людину
    Аварія трапилася 23 липня близько 19:00 у селі Ракошино
    Фото: Відділ комунікації поліції Закарпатської області

    Потерпілий - 23-річний співробітник дорожньої служби, помер на місці аварії

    Один із керівників ДФС в Закарпатській області  на позашляховику «Volkswagen Touareg» збив на смерть співробітника дорожньої служби, який проводив роботи з ремонту дорожнього полотна.

    Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Закарпатської області.

    Аварія трапилася 23 липня близько 19:00 у селі Ракошино.

    Потерпілий - 23-річний мешканець села Страбичово Мукачівського району, помер на місці аварії. 

    45-річного водія автомобіля доставлено до лікарні. Він перебуває у реанімації.

    «Проведено його медосвідування. Алкотест показав відсутність алкоголю у крові водія», - заявили в поліції.

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    За даними правоохоронців, у справі вбачаються ознаки злочину за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвело до смерті потерпілого). Вирішується питання про визначення підслідності за ДБР.

    Речник ГПУ Андрій Лисенко у Facebook повідомив, що водієм виявився заступник керівника ДФС в Закарпатській області.

    Нагадаємо, на Київщині до 10 років позбавлення волі засуджено водія, який 9 липня 2018 року здійснив смертельний наїзд на групу працівників дорожньої служби.

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