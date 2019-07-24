Заступник керівника ДФС на Закарпатті збив на смерть людину



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Аварія трапилася 23 липня близько 19:00 у селі Ракошино Фото: Відділ комунікації поліції Закарпатської області

Потерпілий - 23-річний співробітник дорожньої служби, помер на місці аварії

Один із керівників ДФС в Закарпатській області на позашляховику «Volkswagen Touareg» збив на смерть співробітника дорожньої служби, який проводив роботи з ремонту дорожнього полотна.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Закарпатської області.

Аварія трапилася 23 липня близько 19:00 у селі Ракошино.

Потерпілий - 23-річний мешканець села Страбичово Мукачівського району, помер на місці аварії.

45-річного водія автомобіля доставлено до лікарні. Він перебуває у реанімації.

«Проведено його медосвідування. Алкотест показав відсутність алкоголю у крові водія», - заявили в поліції.

За даними правоохоронців, у справі вбачаються ознаки злочину за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвело до смерті потерпілого). Вирішується питання про визначення підслідності за ДБР.

Речник ГПУ Андрій Лисенко у Facebook повідомив, що водієм виявився заступник керівника ДФС в Закарпатській області.

Нагадаємо, на Київщині до 10 років позбавлення волі засуджено водія, який 9 липня 2018 року здійснив смертельний наїзд на групу працівників дорожньої служби.