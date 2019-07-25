На Подолі Volkswagen протаранив авто під час оформлення ДТП (фото, відео)



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Hyundai і Toyota оформляли невелику аварію, як у них влетів Volkswagen Фото: Інформатор

Volkswagen переїжджав міст і не помітив, що на спуску з шляхопроводу йде оформлення ДТП

У середу, 24 липня, пізно ввечері на межі Подільського та Оболонського районів столиці сталася подвійна ДТП. На вулиці Новокостянтинівській водії Hyundai і Toyota оформляли невелику аварію, як раптом в них влетів Volkswagen Transporter.

Про це повідомляє Інформатор.

Аварія трапилася близько 22:00. Рухаючись у напрямку в бік метро «Почайна», водій Volkswagen переїжджав міст і з невідомої причини не помітив, що на спуску з шляхопроводу йде оформлення ДТП. Зупинитися Transporter зміг тільки, вдарившись у Hyundai. Від удару у Hyundai вм'яло в салон багажник.

В аварії ніхто сильно не постраждав. Двох людей з Volkswagen оглянули медики, але від госпіталізації вони відмовилися. Всі учасники події відбулися ударами і переляком.

На місці працював екіпаж патрульної поліції і слідчо-оперативна група.

Нагадаємо, на Відрадному Range Rover влетів в опору моста. Чоловік відволікся за кермом на телефон і потрапив в аварію.