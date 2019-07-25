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    На Подолі Volkswagen протаранив авто під час оформлення ДТП (фото, відео)

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    Hyundai і Toyota оформляли невелику аварію, як у них влетів Volkswagen&nbsp; - На Подолі Volkswagen протаранив авто під час оформлення ДТП (фото, відео)
    Hyundai і Toyota оформляли невелику аварію, як у них влетів Volkswagen 
    Фото: Інформатор

    Volkswagen переїжджав міст і не помітив, що на спуску з шляхопроводу йде оформлення ДТП

    У середу, 24 липня, пізно ввечері на межі Подільського та Оболонського районів столиці сталася подвійна ДТП. На вулиці Новокостянтинівській водії Hyundai і Toyota оформляли невелику аварію, як раптом в них влетів Volkswagen Transporter.

    Про це повідомляє Інформатор.

    Аварія трапилася близько 22:00. Рухаючись у напрямку в бік метро «Почайна», водій Volkswagen переїжджав міст і з невідомої причини не помітив, що на спуску з шляхопроводу йде оформлення ДТП. Зупинитися Transporter зміг тільки, вдарившись у Hyundai. Від удару у Hyundai вм'яло в салон багажник.

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    На Подолі Volkswagen протаранив авто під час оформлення ДТП (фото, відео)
    На Подолі Volkswagen протаранив авто під час оформлення ДТП (фото, відео)
    На Подолі Volkswagen протаранив авто під час оформлення ДТП (фото, відео)
    На Подолі Volkswagen протаранив авто під час оформлення ДТП (фото, відео)
    На Подолі Volkswagen протаранив авто під час оформлення ДТП (фото, відео)
    На Подолі Volkswagen протаранив авто під час оформлення ДТП (фото, відео)
    Фото: Інформатор

    В аварії ніхто сильно не постраждав. Двох людей з Volkswagen оглянули медики, але від госпіталізації вони відмовилися. Всі учасники події відбулися ударами і переляком.

    На місці працював екіпаж патрульної поліції і слідчо-оперативна група.

    Нагадаємо, на Відрадному Range Rover влетів в опору моста. Чоловік відволікся за кермом на телефон і потрапив в аварію.

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