Під час гасіння пожежі з будинку на Дарниці евакуювали 12 мешканців

Причиною пожежі могло стати загоряння в електрощитовій

Під час гасіння пожежі по вулиці Вересневій, що у Дарницькому районі Києва, рятувальникам довелося евакуювати мешканців будинку. Як повідомляє пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій, всього було евакуйовано 12 мешканців, серед них двоє дітей.

Інцидент трапився сьогодні, 1 березня, приблизно о 7:30. Загоряння сталося на четвертому поверсі девʼятиповерхового житлового будинку вулиці Вересневій, 5.

За допомогою порошкових вогнегасників вогнеборці ліквідували займання дуже швидко о 07:56.

Через сильне задимлення з поверху, де сталося займання та верхніх поверхів на безпечну відстань вивели 10 дорослих та 2 дітей.

В ДСНС припускають, що пожежа сталася через займання в електрощитовій. Проте причини пожежі ще встановлюватиме експертиза.

Жертв та потерпілих немає.

Як повідомлялося раніше, сьогодні пожежникам довелося гасити вогонь у сауні, зробленій всередині гаражного боксу. Подружжя, що знаходилось усередині зараз знаходиться у лікарні з важким отруєнням продуктами горіння.