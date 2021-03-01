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    Під час гасіння пожежі з будинку на Дарниці евакуювали 12 мешканців

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    Серед евакуйованих &ndash; двоє дітей - Під час гасіння пожежі з будинку на Дарниці евакуювали 12 мешканців

    Серед евакуйованих – двоє дітей

    Фото: ДСНС

    Причиною пожежі могло стати загоряння в електрощитовій

    Під час гасіння пожежі по вулиці Вересневій, що у Дарницькому районі Києва, рятувальникам довелося евакуювати мешканців будинку. Як повідомляє пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій, всього було евакуйовано 12 мешканців, серед них двоє дітей.

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    Під час гасіння пожежі з будинку на Дарниці евакуювали 12 мешканців
    Під час гасіння пожежі з будинку на Дарниці евакуювали 12 мешканців

    Інцидент трапився сьогодні, 1 березня, приблизно о 7:30. Загоряння сталося на четвертому поверсі девʼятиповерхового житлового будинку вулиці Вересневій, 5.

    За допомогою порошкових вогнегасників вогнеборці ліквідували займання дуже швидко о 07:56.

    Через сильне задимлення з поверху, де сталося займання та верхніх поверхів на безпечну відстань вивели 10 дорослих та 2 дітей.

    В ДСНС припускають, що пожежа сталася через займання в електрощитовій. Проте причини пожежі ще встановлюватиме експертиза.

    Жертв та потерпілих немає.

    Як повідомлялося раніше, сьогодні пожежникам довелося гасити вогонь у сауні, зробленій всередині гаражного боксу. Подружжя, що знаходилось усередині зараз знаходиться у лікарні з важким отруєнням продуктами горіння.

    Теги: пожежа Київ ДСНС діти евакуація
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