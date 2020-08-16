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    У Деснянському районі Києва горіло кафе

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    <p>Жертв та&nbsp;постраждалих немає. Причину виникнення пожежі з&rsquo;ясовуватиме слідство</p> - У Деснянському районі Києва горіло кафе

    Жертв та постраждалих немає. Причину виникнення пожежі з’ясовуватиме слідство

    Фото ГУ ДСНС України у м. Києві

    Загоряння сталося в одноповерховій будівлі

    У Деснянському районі столиці сталася пожежа у кафе, внаслідок якої ніхто не постраждав. Про це повідомляє пресслужба ДСНС України.

    «16 серпня, о 12:19 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві надійшло повідомлення про пожежу на вул. Мілютенка, 19, що у Деснянському районі столиці», – йдеться у повідомленні.

    Встановлено, що загоряння сталося в одноповерховій будівлі кафе, з розповсюдженням на покрівлю.

    «О 12:54 пожежу було локалізовано на площі 70 кв. м, та о 13:01 – ліквідовано. На момент виникнення пожежі, в кафе знаходилась лише касир, яка помітивши займання одразу покинула приміщення, викликавши рятувальників», – йдеться у повідомленні.

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    Зазначається, що жертв та постраждалих немає. Причину виникнення пожежі з’ясовуватиме слідство.

    Нагадаємо, у Дніпрі на території одного з підприємств в одноповерховій складській будівлі сталась пожежа. Жертв та постраждалих нема.

    До слова, В Одесі через пожежу у 20-поверховому будинку евакуювали людей.

    Як повідомлялося, у Малині Житомирської області сталася пожежа в костелі, повідомили у пресслужбі управління ДСНС в області. Рятувальникам вдалося врятувати більшу частини даху та молитовну залу.

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