У Деснянському районі Києва горіло кафе
Жертв та постраждалих немає. Причину виникнення пожежі з’ясовуватиме слідство
Загоряння сталося в одноповерховій будівлі
У Деснянському районі столиці сталася пожежа у кафе, внаслідок якої ніхто не постраждав. Про це повідомляє пресслужба ДСНС України.
«16 серпня, о 12:19 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві надійшло повідомлення про пожежу на вул. Мілютенка, 19, що у Деснянському районі столиці», – йдеться у повідомленні.
Встановлено, що загоряння сталося в одноповерховій будівлі кафе, з розповсюдженням на покрівлю.
«О 12:54 пожежу було локалізовано на площі 70 кв. м, та о 13:01 – ліквідовано. На момент виникнення пожежі, в кафе знаходилась лише касир, яка помітивши займання одразу покинула приміщення, викликавши рятувальників», – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що жертв та постраждалих немає. Причину виникнення пожежі з’ясовуватиме слідство.
Нагадаємо, у Дніпрі на території одного з підприємств в одноповерховій складській будівлі сталась пожежа. Жертв та постраждалих нема.
До слова, В Одесі через пожежу у 20-поверховому будинку евакуювали людей.
Як повідомлялося, у Малині Житомирської області сталася пожежа в костелі, повідомили у пресслужбі управління ДСНС в області. Рятувальникам вдалося врятувати більшу частини даху та молитовну залу.