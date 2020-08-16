У Деснянському районі Києва горіло кафе



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Жертв та постраждалих немає. Причину виникнення пожежі з’ясовуватиме слідство Фото ГУ ДСНС України у м. Києві

Загоряння сталося в одноповерховій будівлі

У Деснянському районі столиці сталася пожежа у кафе, внаслідок якої ніхто не постраждав. Про це повідомляє пресслужба ДСНС України.

«16 серпня, о 12:19 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві надійшло повідомлення про пожежу на вул. Мілютенка, 19, що у Деснянському районі столиці», – йдеться у повідомленні.

Встановлено, що загоряння сталося в одноповерховій будівлі кафе, з розповсюдженням на покрівлю.

«О 12:54 пожежу було локалізовано на площі 70 кв. м, та о 13:01 – ліквідовано. На момент виникнення пожежі, в кафе знаходилась лише касир, яка помітивши займання одразу покинула приміщення, викликавши рятувальників», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що жертв та постраждалих немає. Причину виникнення пожежі з’ясовуватиме слідство.

Нагадаємо, у Дніпрі на території одного з підприємств в одноповерховій складській будівлі сталась пожежа. Жертв та постраждалих нема.

До слова, В Одесі через пожежу у 20-поверховому будинку евакуювали людей.

Як повідомлялося, у Малині Житомирської області сталася пожежа в костелі, повідомили у пресслужбі управління ДСНС в області. Рятувальникам вдалося врятувати більшу частини даху та молитовну залу.

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