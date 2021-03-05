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    Аналітики ООН спрогнозували, яким буде врожай пшениці в Україні

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    Виробництво пшениці в ЄС у 2021 році може зрости майже на 9% - Аналітики ООН спрогнозували, яким буде врожай пшениці в Україні
    Виробництво пшениці в ЄС у 2021 році може зрости майже на 9%
    Фото з відкритих джерел

    В ООН переконані, що сніжна зима позитивно вплине на врожай зернових

    У 2021 році обсяги виробництва зернових у світі дещо зростуть. Це стосується й України, йдеться у звіті The Food and Agriculture Organization.

    Згідно з попередніми прогнозами FAO, цьогоріч обсяги виробництва пшениці у світі виростуть третій рік поспіль і сягнуть нового рекордного рівня в 780 млн тонн.

    Експерти очікують, що основний приріст забезпечить ЄС, де площа земель під пшеницю у 2021 році повинна збільшитися на 5% в порівнянні з низьким рівнем минулого року.

    З огляду на очікуваний високий врожай, виробництво пшениці в ЄС у 2021 році може зрости майже на 9% і досягти 137 млн т.

    «Що стосується України, то загалом завдяки сприятливим погодним умовам і достатній кількості снігу, що випав і не дозволив посівам замерзнути, виробництво пшениці у 2021 році може дещо зрости, повернувшись до середніх значень попередніх років», – зазначили аналітики.

    Нагадаємо, заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Тарас Висоцький розповів, що цьогорічний врожай зернових в Україні може досягнути рекордного показника 2019 року – 75 млн тонн.

    Із врожаєм зернових у 2020 році були проблеми. Аномально тепла і безсніжна зима завдала серйозного удару по посівах озимої пшениці та ячменю (до 95% всього врожаю культур).

    Попри численні застереження експертів, Україна у 2020-2021 маркетинговому році не стала обмежувати експорт свого зерна, і тепер як наслідок вона істотно збільшила імпорт пшениці. Торік Китай уперше очолив десятку імпортерів українського збіжжя.

    Днями стало відомо, що експорт зерна з України вже різко скоротився. Перевалка зерна у портах скоротилася на 38%.

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    Теги: економіка експорт ООН імпорт зерно пшениця урожай хліб
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