Аналітики ООН спрогнозували, яким буде врожай пшениці в Україні

Виробництво пшениці в ЄС у 2021 році може зрости майже на 9%

В ООН переконані, що сніжна зима позитивно вплине на врожай зернових

У 2021 році обсяги виробництва зернових у світі дещо зростуть. Це стосується й України, йдеться у звіті The Food and Agriculture Organization.

Згідно з попередніми прогнозами FAO, цьогоріч обсяги виробництва пшениці у світі виростуть третій рік поспіль і сягнуть нового рекордного рівня в 780 млн тонн.

Експерти очікують, що основний приріст забезпечить ЄС, де площа земель під пшеницю у 2021 році повинна збільшитися на 5% в порівнянні з низьким рівнем минулого року.

З огляду на очікуваний високий врожай, виробництво пшениці в ЄС у 2021 році може зрости майже на 9% і досягти 137 млн т.

«Що стосується України, то загалом завдяки сприятливим погодним умовам і достатній кількості снігу, що випав і не дозволив посівам замерзнути, виробництво пшениці у 2021 році може дещо зрости, повернувшись до середніх значень попередніх років», – зазначили аналітики.

Нагадаємо, заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Тарас Висоцький розповів, що цьогорічний врожай зернових в Україні може досягнути рекордного показника 2019 року – 75 млн тонн.

Із врожаєм зернових у 2020 році були проблеми. Аномально тепла і безсніжна зима завдала серйозного удару по посівах озимої пшениці та ячменю (до 95% всього врожаю культур).

Попри численні застереження експертів, Україна у 2020-2021 маркетинговому році не стала обмежувати експорт свого зерна, і тепер як наслідок вона істотно збільшила імпорт пшениці. Торік Китай уперше очолив десятку імпортерів українського збіжжя.

Днями стало відомо, що експорт зерна з України вже різко скоротився. Перевалка зерна у портах скоротилася на 38%.

Читайте також:



