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    Економіка та фінанси

    Рада продовжила кінцеві строки встановлення лічильників газу

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    Населення, що проживає у квартирах та приватних будинках, у яких природний газ використовується для приготування їжі, має встановити лічильники - Рада продовжила кінцеві строки встановлення лічильників газу
    Населення, що проживає у квартирах та приватних будинках, у яких природний газ використовується для приготування їжі, має встановити лічильники
    Фото з відкритих джерел

    Кінцеві строки встановлення індивідуальних газових лічильників для населення продовжено на два роки

    Верховна Рада ухвалила в другому читанні та в цілому законопроєкт, який продовжує до 1 січня 2023 року кінцеві строки встановлення індивідуальних газових лічильників для населення.

    Відповідний законопроект підтримали 244 народних депутати.

    Закон «Про забезпечення комерційного обліку природного газу» передбачає введення 100% комерційного обліку природного газу.

    Ухвалений законопроект переглядає та продовжує кінцеві строки встановлення індивідуальних лічильників для населення, що проживає у квартирах та приватних будинках, у яких природний газ використовується для приготування їжі, до 1 січня 2023 року. Раніше передбачалося, що кінцевий строк встановлення лічильників газу - 1 січня 2021 року.

    Документ передбачає, що встановлення лічильників газу контролює Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг.

    Також Кабінет міністрів у тримісячний строк з дня набрання чинності закону має розробити і затвердити порядок компенсації витрат побутовим споживачам, які забезпечили встановлення індивідуальних лічильників газу за власні кошти, у розмірі середньозваженої вартості такого встановлення лічильників суб'єктами господарювання, що здійснюють розподіл природного газу на відповідній території.

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    Теги: Верховна Рада газ закон населення
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