Яким буде урожай-2021? В уряді намалювали золоті гори
В уряді зазначили, що на врожай зернових позитивно вплинуть нещодавні снігопади
Цьогорічний врожай зернових в Україні може досягнути рекордного показника 2019 року – 75 млн тонн. Про це написав заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Тарас Висоцький у мережі Facebook.
«Зважаючи на теперішній стан озимих культур, кількість опадів, які випали за зиму, і наявність вологи, сьогодні ми можемо зробити наступний прогноз виробництва основних сільськогосподарських культур. За попередніми підрахунками, очікується, що цьогорічний врожай зернових досягне рекордного показника 2019 року – 75 млн тонн», – написав Висоцький.
За його даними, кількісна оцінка очікуваного виробництва олійних культур – на рівні 19,1 млн тонн.
Площа під зерновими та олійними сільськогосподарськими культурами цього року становить 24,2 млн га, що на 0,3 млн га більше, ніж у 2020 році.
Зазначимо, що попри численні застереження експертів, Україна у 2020-2021 маркетинговому році не стала обмежувати експорт свого зерна, і тепер як наслідок вона істотно збільшила імпорт пшениці. Торік Китай уперше очолив десятку імпортерів українського збіжжя.
Днями стало відомо, що експорт зерна з України вже різко скоротився. Перевалка зерна у портах скоротилася на 38%.
Нагадаємо, з врожаєм зернових-2020 були проблеми. Аномально тепла і безсніжна зима завдала серйозного удару по посівах озимої пшениці та ячменю (до 95% всього врожаю культур).
Уже в травні в ключових хлібних областях країни (Херсонська, Одеська, Миколаївська) ситуація з озимими була вкрай складною – пропало більше половини сходів. Влітку посуха на Півдні не відступила. Середня урожайність пшениці і ячменю торік була на 30% нижча за звичайну.
Всеукраїнська асоціація пекарів та асоціація «Борошномели країни» закликали президента та уряд обмежити експорт зерна – інакше різко зросте вартість хліба і хлібобулочних виробів.