  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Яким буде урожай-2021? В уряді намалювали золоті гори

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Площа під зерновими та олійними культурами цього року становить 24,2 млн га - Яким буде урожай-2021? В уряді намалювали золоті гори
    Площа під зерновими та олійними культурами цього року становить 24,2 млн га
    Фото: pixabay

    В уряді зазначили, що на врожай зернових позитивно вплинуть нещодавні снігопади

    Цьогорічний врожай зернових в Україні може досягнути рекордного показника 2019 року – 75 млн тонн. Про це написав заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Тарас Висоцький у мережі Facebook.

    «Зважаючи на теперішній стан озимих культур, кількість опадів, які випали за зиму, і наявність вологи, сьогодні ми можемо зробити наступний прогноз виробництва основних сільськогосподарських культур. За попередніми підрахунками, очікується, що цьогорічний врожай зернових досягне рекордного показника 2019 року – 75 млн тонн», – написав Висоцький.

    За його даними, кількісна оцінка очікуваного виробництва олійних культур – на рівні 19,1 млн тонн.

    Площа під зерновими та олійними сільськогосподарськими культурами цього року становить 24,2 млн га, що на 0,3 млн га більше, ніж у 2020 році.

    Прогноз на врожай у 2021 році
    Прогноз на врожай у 2021 році

    Зазначимо, що попри численні застереження експертів, Україна у 2020-2021 маркетинговому році не стала обмежувати експорт свого зерна, і тепер як наслідок вона істотно збільшила імпорт пшениці. Торік Китай уперше очолив десятку імпортерів українського збіжжя.

    Днями стало відомо, що експорт зерна з України вже різко скоротився. Перевалка зерна у портах скоротилася на 38%.

    Нагадаємо, з врожаєм зернових-2020 були проблеми. Аномально тепла і безсніжна зима завдала серйозного удару по посівах озимої пшениці та ячменю (до 95% всього врожаю культур).

    Уже в травні в ключових хлібних областях країни (Херсонська, Одеська, Миколаївська) ситуація з озимими була вкрай складною – пропало більше половини сходів. Влітку посуха на Півдні не відступила. Середня урожайність пшениці і ячменю торік була на 30% нижча за звичайну.

    Всеукраїнська асоціація пекарів та асоціація «Борошномели країни» закликали президента та уряд обмежити експорт зерна – інакше різко зросте вартість хліба і хлібобулочних виробів.

    Читайте також:
    Чи буде хліб? ООН попереджає – Україна не чує
    Який він, урожай-2020? Кому вірити: експортерам і чиновникам чи аграріям
    Удар перед посівною. Зеленський не пощадив фермерів
    Теги: економіка експорт імпорт зерно пшениця урожай Тарас Висоцький
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies