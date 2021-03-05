Яким буде урожай-2021? В уряді намалювали золоті гори

під зерновими та олійними культурами цього року становить 24,2 млн га

Площа під зерновими та олійними культурами цього року становить 24,2 млн га

Площа під зерновими та олійними культурами цього року становить 24,2 млн га

В уряді зазначили, що на врожай зернових позитивно вплинуть нещодавні снігопади

Цьогорічний врожай зернових в Україні може досягнути рекордного показника 2019 року – 75 млн тонн. Про це написав заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Тарас Висоцький у мережі Facebook.

«Зважаючи на теперішній стан озимих культур, кількість опадів, які випали за зиму, і наявність вологи, сьогодні ми можемо зробити наступний прогноз виробництва основних сільськогосподарських культур. За попередніми підрахунками, очікується, що цьогорічний врожай зернових досягне рекордного показника 2019 року – 75 млн тонн», – написав Висоцький.

За його даними, кількісна оцінка очікуваного виробництва олійних культур – на рівні 19,1 млн тонн.

Площа під зерновими та олійними сільськогосподарськими культурами цього року становить 24,2 млн га, що на 0,3 млн га більше, ніж у 2020 році.

Прогноз на врожай у 2021 році

Зазначимо, що попри численні застереження експертів, Україна у 2020-2021 маркетинговому році не стала обмежувати експорт свого зерна, і тепер як наслідок вона істотно збільшила імпорт пшениці. Торік Китай уперше очолив десятку імпортерів українського збіжжя.

Днями стало відомо, що експорт зерна з України вже різко скоротився. Перевалка зерна у портах скоротилася на 38%.

Нагадаємо, з врожаєм зернових-2020 були проблеми. Аномально тепла і безсніжна зима завдала серйозного удару по посівах озимої пшениці та ячменю (до 95% всього врожаю культур).

Уже в травні в ключових хлібних областях країни (Херсонська, Одеська, Миколаївська) ситуація з озимими була вкрай складною – пропало більше половини сходів. Влітку посуха на Півдні не відступила. Середня урожайність пшениці і ячменю торік була на 30% нижча за звичайну.

Всеукраїнська асоціація пекарів та асоціація «Борошномели країни» закликали президента та уряд обмежити експорт зерна – інакше різко зросте вартість хліба і хлібобулочних виробів.

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