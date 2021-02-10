Під Києвом автівка лоб у лоб протаранила вантажівку: троє постраждалих (фото)

Поліція Київщини розслідує обставини ДТП у Бучанському районі

У Бучанському районі Київщини сталася дорожньо-транспортна пригода, в результаті якої постраждало троє людей.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

За попередніми даними, водій авто GMC не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу руху, де сталося зіткнення з автомобілем MAN.

Внаслідок зіткнення водій та два пасажири автівки GMC 20-ти та 21-річного віку доправлені до медичного закладу з різними травмами, один із них у тяжкому стані.

На місці події працювали група реагування патрульної поліції, слідчо-оперативна група Бучанського районного управління поліції та медики.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає штраф від трьох тисяч до п’яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні роботи на строк до двох років, або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.