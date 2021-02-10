  1. Головна
  2. Вінниця
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Автотроща: на Вінниччині 7 машин потрапили в одну ДТП (фото, відео)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Рух на зазначеній ділянці дороги ускладнений - Автотроща: на Вінниччині 7 машин потрапили в одну ДТП (фото, відео)
    Рух на зазначеній ділянці дороги ускладнений
    фото: vinnitsa.info

    10 лютого по Вінницькій області та м. Вінниця встановлено 1 рівень небезпеки

    Сьогодні вранці у Вінницькому районі зіштовхнулося сім транспортних засобів: пасажирський рейсовий автобус, чотири вантажівки і дві легкових автівки.

    На місці ДТП працює поліція, інформує Вінниця.info.

    За інформацією відділу комунікації Нацполіції, дорожньо-транспортна пригода обійшлась без потерпілих.

    1 з 5
    на весь екран згорнути
    Автотроща: на Вінниччині 7 машин потрапили в одну ДТП (фото, відео)
    Автотроща: на Вінниччині 7 машин потрапили в одну ДТП (фото, відео)
    Автотроща: на Вінниччині 7 машин потрапили в одну ДТП (фото, відео)
    Автотроща: на Вінниччині 7 машин потрапили в одну ДТП (фото, відео)
    фото: vinnitsa.info

    «За попередньою інформацією, ніхто не постраждав. Водія автобуса відвозили до лікарні, але серйозних травм у нього немає і він повертається до автобуса. На місці працює патрульна поліція. Складають протоколи. Рух на зазначеній ділянці дороги ускладнений», — повідомили у відділі комунікації поліції Вінницької області.

    За інформацією Укргідрометцентру, 10 лютого по Вінницькій області та м. Вінниця — туман, видимість 200-500 м, ожеледь, на дорогах утримається ожеледиця. Встановлено 1 рівень небезпеки, жовтий.

    Нагадаємо, біля міста Кобеляки на Полтавщині сталася ДТП за участю двох вантажних автомобілів. Загинули водії транспортних засобів.

    Теги: ДТП дороги Вінниця машини аварія
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies