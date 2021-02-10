Автотроща: на Вінниччині 7 машин потрапили в одну ДТП (фото, відео)
10 лютого по Вінницькій області та м. Вінниця встановлено 1 рівень небезпеки
Сьогодні вранці у Вінницькому районі зіштовхнулося сім транспортних засобів: пасажирський рейсовий автобус, чотири вантажівки і дві легкових автівки.
На місці ДТП працює поліція, інформує Вінниця.info.
За інформацією відділу комунікації Нацполіції, дорожньо-транспортна пригода обійшлась без потерпілих.
«За попередньою інформацією, ніхто не постраждав. Водія автобуса відвозили до лікарні, але серйозних травм у нього немає і він повертається до автобуса. На місці працює патрульна поліція. Складають протоколи. Рух на зазначеній ділянці дороги ускладнений», — повідомили у відділі комунікації поліції Вінницької області.
За інформацією Укргідрометцентру, 10 лютого по Вінницькій області та м. Вінниця — туман, видимість 200-
Нагадаємо, біля міста Кобеляки на Полтавщині сталася ДТП за участю двох вантажних автомобілів. Загинули водії транспортних засобів.