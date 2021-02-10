Під Полтавою сталася жахлива ДТП з фурами
Обидва водії загинули
У міста Кобеляки на Полтавщині сталася ДТП за участю двох вантажних автомобілів. Загинули водії транспортних засобів.
Про це на своїй сторінці в Facebook повідомляє прессекретар головного управління Національної поліції в області Юрій Сулаєв.
Автомобільна аварія сталася у вівторок, 9 лютого, близько 18.00 на об'їзній автодорозі Кобеляки-Решетилівка-Дніпро. Зіткнулися вантажівки MAN і Renault.
Причини ДТП з'ясовують правоохоронці. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за частиною третьою статті Порушення правил безпеки дорожнього руху.
Напередодні у Києві на Північному мосту зіткнулися вантажівка і Ford.
Снігопади в Україні призводять до заторів та збільшення випадків ДТП на дорогах. Главком нагадує, як треба поводитися, щоб не потрапити у дорожню пригоду.
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