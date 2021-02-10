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    Під Полтавою сталася жахлива ДТП з фурами

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    Зіткнулися вантажівки MAN і Renault біля міста Кобиляки&nbsp; - Під Полтавою сталася жахлива ДТП з фурами
    Зіткнулися вантажівки MAN і Renault біля міста Кобиляки 
    Фото: Facebook/Юрій Сулаєв

    Обидва водії загинули

    У міста Кобеляки на Полтавщині сталася ДТП за участю двох вантажних автомобілів. Загинули водії транспортних засобів.

    Про це на своїй сторінці в Facebook повідомляє прессекретар головного управління Національної поліції в області Юрій Сулаєв.

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    Під Полтавою сталася жахлива ДТП з фурами
    Під Полтавою сталася жахлива ДТП з фурами

    Автомобільна аварія сталася у вівторок, 9 лютого, близько 18.00 на об'їзній автодорозі Кобеляки-Решетилівка-Дніпро. Зіткнулися вантажівки MAN і Renault.

    Причини ДТП з'ясовують правоохоронці. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за частиною третьою статті Порушення правил безпеки дорожнього руху.

    Напередодні у Києві на Північному мосту зіткнулися вантажівка і Ford

    Снігопади в Україні призводять до заторів та збільшення випадків ДТП на дорогах. Главком нагадує, як треба поводитися, щоб не потрапити у дорожню пригоду.

    Також враанці 10 лютого Укравтодор звітував про ситуацію на дорогах.

    Теги: ДТП дороги вантажівки аварія Полтавщина
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