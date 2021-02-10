ДТП на засніженій дорозі Києва: позашляховик вилетів на тротуар (відео)
ДТП спричинив водій Citroën
Сьогодні, 10 лютого, о 8 годині на перетині вулиць Автозаводської та Пріорської в Оболонському районі Києва сталася дорожньо-транспортна пригода.
Про це повідомляє Патрульна поліція Києва.
Автомобіль Citroën повертав праворуч, порушивши вимогу дорожнього знаку, що призвело до зіткнення з автомобілем Toyota.
У результаті ДТП позашляховик Toyota вилетів на тротуар, ледь не збивши світлофор і пішохода.
На водія Citroën патрульні склали протокол за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП) КУпАП.
Як повідомлялося, 8 лютого на Північному мосту в Києві зіткнулися вантажний автомобіль БАЗ та легковик Ford. Внаслідок ДТП автомобілі отримали суттєві пошкодження, їх довелося евакуювати.