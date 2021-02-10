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    ДТП на засніженій дорозі Києва: позашляховик вилетів на тротуар (відео)

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    ДТП на перехресті вулиць&nbsp;Автозаводської та Пріорської - ДТП на засніженій дорозі Києва: позашляховик вилетів на тротуар (відео)
    ДТП на перехресті вулиць Автозаводської та Пріорської
    Фото: скріншот відео

    ДТП спричинив водій Citroën

    Сьогодні, 10 лютого, о 8 годині на перетині вулиць Автозаводської та Пріорської в Оболонському районі Києва сталася дорожньо-транспортна пригода.

    Про це повідомляє Патрульна поліція Києва.

    Автомобіль Citroën повертав праворуч, порушивши вимогу дорожнього знаку, що призвело до зіткнення з автомобілем Toyota.

    У результаті ДТП позашляховик Toyota вилетів на тротуар, ледь не збивши світлофор і пішохода.

    На водія Citroën патрульні склали протокол за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП) КУпАП.

    Як повідомлялося, 8 лютого на Північному мосту в Києві зіткнулися вантажний автомобіль БАЗ та легковик Ford. Внаслідок ДТП автомобілі отримали суттєві пошкодження, їх довелося евакуювати.

    Теги: Національна поліція України ДТП Київ водій ПДР автомобіль
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