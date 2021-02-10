ДТП на засніженій дорозі Києва: позашляховик вилетів на тротуар (відео)

ДТП на перехресті вулиць Автозаводської та Пріорської

ДТП спричинив водій Citroën

Сьогодні, 10 лютого, о 8 годині на перетині вулиць Автозаводської та Пріорської в Оболонському районі Києва сталася дорожньо-транспортна пригода.

Про це повідомляє Патрульна поліція Києва.

Автомобіль Citroën повертав праворуч, порушивши вимогу дорожнього знаку, що призвело до зіткнення з автомобілем Toyota.

У результаті ДТП позашляховик Toyota вилетів на тротуар, ледь не збивши світлофор і пішохода.

На водія Citroën патрульні склали протокол за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП) КУпАП.

Як повідомлялося, 8 лютого на Північному мосту в Києві зіткнулися вантажний автомобіль БАЗ та легковик Ford. Внаслідок ДТП автомобілі отримали суттєві пошкодження, їх довелося евакуювати.