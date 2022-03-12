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    Під Києвом через обстріл виникла велика пожежа (фото)

    Палає склад зберігання замороженої продукції - Під Києвом через обстріл виникла велика пожежа (фото)
    Палає склад зберігання замороженої продукції
    фото: ДСНС

    Рятувальники ДСНС працюють над ліквідацією пожежі

    У ніч на 12 березня окупанти обстріляли село Квітневе Броварського району Київщини.

    Як повідомляє ДСНС України, обстріл стався о 3:50.

    Внаслідок обстрілу виникла пожежа складу зберігання замороженої продукції.

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    Під Києвом через обстріл виникла велика пожежа (фото)
    Під Києвом через обстріл виникла велика пожежа (фото)
    Під Києвом через обстріл виникла велика пожежа (фото)

    За попередніми даними, жертв і постраждалих немає.

    На місці працюють 20 рятувальників ДСНС і чотири одиниці техніки.

    Як повідомлялося, російські окупанти 11 березня застосували крилаті ракети повітряного базування по об’єктах на території України у містах Луцьк, Дніпро, Івано-Франківськ.

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    Теги: пожежа Росія окупанти ДСНС обстріл Київщина #stoprussia
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    Під Києвом через обстріл виникла велика пожежа (фото)