Під Києвом через обстріл виникла велика пожежа (фото)
Рятувальники ДСНС працюють над ліквідацією пожежі
У ніч на 12 березня окупанти обстріляли село Квітневе Броварського району Київщини.
Як повідомляє ДСНС України, обстріл стався о 3:50.
Внаслідок обстрілу виникла пожежа складу зберігання замороженої продукції.
За попередніми даними, жертв і постраждалих немає.
На місці працюють 20 рятувальників ДСНС і чотири одиниці техніки.
Як повідомлялося, російські окупанти 11 березня застосували крилаті ракети повітряного базування по об’єктах на території України у містах Луцьк, Дніпро, Івано-Франківськ.