Рашисти розбомбили готель, що був однією з візитівок Чернігова (фото)

Відбувається цілеспрямоване нищення стародавнього міста Чернігів, якому понад 1300 років

У блокадному Чернігові російські окупанти розбомбили готель «Україна», який був однією з візитівок міста. Про це повідомив співробітник Інституту історії України НАНУ Сергій Шумило на своїй сторінці у Facebook.

«Вони цілеспрямовано бомблять і знищують мирні цивільні об'єкти та інфраструктуру міста - лікарні, школи, дитячі садочки, бібліотеки, готелі, стадіони, житлові багатоповерхові будинки... Відбувається цілеспрямоване і планомірне нищення стародавнього міста, історія якого нараховує понад 1300 років», - написав він.

Шумило додав,що «москальська орда знищує те, що виникло задовго до її появи і що, власне, і було історичною Руссю, на відміну від московських боліт та хащів, які були дикою околицею колись величного Чернігівського князівства».

Нагадаємо, 11 березня чернігівський міський голова Владислав Антрошенко показав наслідки нічного бомбардування міста.

Окупанти обстріляли стадіон і бібліотеку Чернігова.