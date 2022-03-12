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    Події в Україні

    Рашисти розбомбили готель, що був однією з візитівок Чернігова (фото)

    Готель &laquo;Україна&raquo; майже повністю зруйновано - Рашисти розбомбили готель, що був однією з візитівок Чернігова (фото)
    Готель «Україна» майже повністю зруйновано
    фото: Сергій Шумило/Facebook

    Відбувається цілеспрямоване нищення стародавнього міста Чернігів, якому понад 1300 років

    У блокадному Чернігові російські окупанти розбомбили готель «Україна», який був однією з візитівок міста. Про це повідомив співробітник Інституту історії України НАНУ Сергій Шумило на своїй сторінці у Facebook.

    «Вони цілеспрямовано бомблять і знищують мирні цивільні об'єкти та інфраструктуру міста - лікарні, школи, дитячі садочки, бібліотеки, готелі, стадіони, житлові багатоповерхові будинки... Відбувається цілеспрямоване і планомірне нищення стародавнього міста, історія якого нараховує понад 1300 років», - написав він.

    Шумило додав,що «москальська орда знищує те, що виникло задовго до її появи і що, власне, і було історичною Руссю, на відміну від московських боліт та хащів, які були дикою околицею колись величного Чернігівського князівства».

    Нагадаємо, 11 березня чернігівський міський голова Владислав Антрошенко показав наслідки нічного бомбардування міста.

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    Рашисти розбомбили готель, що був однією з візитівок Чернігова (фото)
    Рашисти розбомбили готель, що був однією з візитівок Чернігова (фото)

    Окупанти обстріляли стадіон і бібліотеку Чернігова.

    Теги: Росія окупанти історія війна бомбардування Україна Чернігів #stoprussia
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    Рашисти розбомбили готель, що був однією з візитівок Чернігова (фото)