Сімнадцята доба війни. Рашисти мають великі втрати і зменшили темпи просування

Окупанти отримали гідну відсіч від українських захисників

Триває сімнадцята доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню. Сили оборони України дають гідну відсіч та стримують наступальну операцію російських окупантів на всіх напрямках. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні.

Ситуація на напрямках

У Поліському, Сіверському, Південнобузькому операційних районах ворог має великі втрати у живій силі та техніці, зупинений та намагається закріпитись на раніше захоплених рубежах.

На Донецькому напрямку під час спроб просунутися вперед окупанти отримали гідну відсіч від українських захисників та були зупинені на окремих напрямах, на решті - ворог суттєво зменшив темпи просування.

Проблеми окупантів

За даними Генштабу, від початку бойових дій 31 батальйонно-тактична група противника, що діяла на території України, втратила боєздатність.

За результатами бойових дій більшість підрозділів збройних сил РФ, що мали безпосередній вогневий контакт з підрозділами Збройних сил України, деморалізовано, морально-психологічний стан особового складу продовжує знижуватися, фіксуються випадки здачі в полон окремими групами. Протягом останніх трьох діб спостерігається рух малих груп дезертирів противника у напрямку державного кордону.

Ворог відчуває велику проблему з комплектування резерву.

Збройні сили України у злагодженій взаємодії з іншими складовими сектору безпеки і оборони держави та силами національного спротиву стримують масований наступ окупаційних військ.

Як повідомлялося, 11 березня українські зенітні ракетні підрозділи Бук-М1 та С-300 вразили чотири гелікоптери окупантів і один безпілотник «Форпост».

Читайте також: