Удар по Луцьку, Дніпру, Франківську було завдано крилатими ракетами

Окупанти залучили до удару по трьох містах шість літаків

Російські окупанти 11 березня застосували крилаті ракети повітряного базування по об’єктах на території України у містах Луцьк, Дніпро, Івано-Франківськ. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

«Стратегічними бомбардувальниками Ту-95МС ПКС РФ застосовані крилаті ракети повітряного базування по об’єктах на території України у містах Луцьк, Дніпро, Івано-Франківськ. До завдання ракетного удару залучалось не менше шести літаків Ту-95МС, які здійснили пуск не менше 10 крилатих ракет», - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, вранці 11 березня в Івано-Франківську пролунали вибухи біля аеропорту.

Внаслідок атаки російських окупантів по Луцьку у місті сталися руйнування. Зокрема тимчасово було припинено роботу двох котелень на вул. Карбишева і вул. Арцеулова. Повністю знищено аеродром Луцька.

Також російські окупанти випустили ракети і по аеропорту в Івано-Франківську. У цьому місті в радіусі кілометра від аеропорту люди покинуть домівки. Не виключено, що окупанти спробують знову нанести удару по інфраструктурі.

Також 11 березня російські окупанти завдали три авіаудари по Дніпру.