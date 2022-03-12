  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    Удар по Луцьку, Дніпру, Франківську було завдано крилатими ракетами

    Наслідки обстрілу Дніпра 11 березня - Удар по Луцьку, Дніпру, Франківську було завдано крилатими ракетами
    Наслідки обстрілу Дніпра 11 березня
    фото: ДСНС

    Окупанти залучили до удару по трьох містах шість літаків

    Російські окупанти 11 березня застосували крилаті ракети повітряного базування по об’єктах на території України у містах Луцьк, Дніпро, Івано-Франківськ. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

    «Стратегічними бомбардувальниками Ту-95МС ПКС РФ застосовані крилаті ракети повітряного базування по об’єктах на території України у містах Луцьк, Дніпро, Івано-Франківськ. До завдання ракетного удару залучалось не менше шести літаків Ту-95МС, які здійснили пуск не менше 10 крилатих ракет», - йдеться в повідомленні.

    Нагадаємо, вранці 11 березня в Івано-Франківську пролунали вибухи біля аеропорту.

    Внаслідок атаки російських окупантів по Луцьку у місті сталися руйнування. Зокрема тимчасово було припинено роботу двох котелень на вул. Карбишева і вул. Арцеулова. Повністю знищено аеродром Луцька.

    Також російські окупанти випустили ракети і по аеропорту в Івано-Франківську. У цьому місті в радіусі кілометра від аеропорту люди покинуть домівки. Не виключено, що окупанти спробують знову нанести удару по інфраструктурі.

    Також 11 березня російські окупанти завдали три авіаудари по Дніпру.

    Теги: окупанти війна Дніпро Генштаб Луцьк Івано-Франківськ #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Удар по Луцьку, Дніпру, Франківську було завдано крилатими ракетами