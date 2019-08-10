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    Під Києвом чоловік отримав сім вогнепальних поранень, зловмисників затримали

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    <p>Зловмисниками виявилися мешканці Харківської області</p> - Під Києвом чоловік отримав сім вогнепальних поранень, зловмисників затримали

    Зловмисниками виявилися мешканці Харківської області

    Фото: Андрій Нєбитов, Facebook

    У одного із підозрюваних виявили посвідчення МВС

    У Софіївській Борщагівці під Києвом сталася стрілянина посеред вулиці, внаслідок якої чоловік отримав сім вогнепальних поранень у груди. Поліція затримала підозрюваних.

    Про це повідомив у Facebook глава обласного управління Нацполіції Андрій Нєбитов.

    Зазначається, що інформацію про стрілянину у Софіївській Борщагівці поліція отримала у п’ятницю о 18.15. 

    Оперативники встановили автомобіль з особами, імовірно причетними до злочину. О 18.50 поліція оголосила по Київській області план «Перехоплення».

    Через годину розшукуваний автомобіль зупинили в Обухівському районі. Зловмисниками виявилися мешканці Харківської області. 

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    Під Києвом чоловік отримав сім вогнепальних поранень, зловмисників затримали
    Під Києвом чоловік отримав сім вогнепальних поранень, зловмисників затримали
    Під Києвом чоловік отримав сім вогнепальних поранень, зловмисників затримали
    Під Києвом чоловік отримав сім вогнепальних поранень, зловмисників затримали
    Під Києвом чоловік отримав сім вогнепальних поранень, зловмисників затримали

    За словами начальника облуправління поліції, один із них «міг мати відношення до МВС». Нєбитов також відзначив, що найближчу добу їх триматимуть в ізоляторі.

    Дивіться також відеозапис з місця події.

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