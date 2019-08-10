Під Києвом чоловік отримав сім вогнепальних поранень, зловмисників затримали



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Зловмисниками виявилися мешканці Харківської області Фото: Андрій Нєбитов, Facebook

У одного із підозрюваних виявили посвідчення МВС

У Софіївській Борщагівці під Києвом сталася стрілянина посеред вулиці, внаслідок якої чоловік отримав сім вогнепальних поранень у груди. Поліція затримала підозрюваних.

Про це повідомив у Facebook глава обласного управління Нацполіції Андрій Нєбитов.

Зазначається, що інформацію про стрілянину у Софіївській Борщагівці поліція отримала у п’ятницю о 18.15.

Оперативники встановили автомобіль з особами, імовірно причетними до злочину. О 18.50 поліція оголосила по Київській області план «Перехоплення».

Через годину розшукуваний автомобіль зупинили в Обухівському районі. Зловмисниками виявилися мешканці Харківської області.

За словами начальника облуправління поліції, один із них «міг мати відношення до МВС». Нєбитов також відзначив, що найближчу добу їх триматимуть в ізоляторі.

Дивіться також відеозапис з місця події.