Під Києвом чоловік отримав сім вогнепальних поранень, зловмисників затримали
Зловмисниками виявилися мешканці Харківської області
У одного із підозрюваних виявили посвідчення МВС
У Софіївській Борщагівці під Києвом сталася стрілянина посеред вулиці, внаслідок якої чоловік отримав сім вогнепальних поранень у груди. Поліція затримала підозрюваних.
Про це повідомив у Facebook глава обласного управління Нацполіції Андрій Нєбитов.
Зазначається, що інформацію про стрілянину у Софіївській Борщагівці поліція отримала у п’ятницю о 18.15.
Оперативники встановили автомобіль з особами, імовірно причетними до злочину. О 18.50 поліція оголосила по Київській області план «Перехоплення».
Через годину розшукуваний автомобіль зупинили в Обухівському районі. Зловмисниками виявилися мешканці Харківської області.
За словами начальника облуправління поліції, один із них «міг мати відношення до МВС». Нєбитов також відзначив, що найближчу добу їх триматимуть в ізоляторі.
Дивіться також відеозапис з місця події.