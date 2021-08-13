Під Києвом чоловік пограбував дитину в машині
Батьки дівчинки залишили свою малолітню дочку в машині одну і пішли додому забрати речі.
У Вишневому Київської області грабіжник примусив дитину відкрити авто і вирвав з рук дівчинки мобільний телефон. При цьому дитина в салоні машини знаходилася одна. Про це розповів начальник поліції в Київській області Андрій Нєбитов на своїй сторінці в Facebook.
Як повідомив Небитов, батьки залишили свою 8-річну дочку в машині і пішли додому забрати речі. Тоді зловмисник скористався ситуацією.
«На щастя, на сусідній вулиці знаходилися співробітники карного розшуку поліції Київської області, які на гарячому затримали грабіжника», - йдеться в повідомленні.
Грабіжником виявився 54-річний уродженець Горлівки. Чоловік працював в околицях Вишневого на будівництві.
«У ситуації з дівчинкою він просто скористався моментом. Злочинець помітив, що вона залишилася одна в авто«, - написав Нєбитов.
За його словами, дівчинка знаходиться в шоковому стані.
«Ми ж всі розуміємо, що в цій ситуації лиходій міг зробити з дитиною що завгодно. Вкотре звертаюся до батьків - не залишайте малолітніх дітей без нагляду, тим більше з цінними речами. Ситуації, коли діти залишаються в салоні авто самі, взагалі неприпустимі», - додав Нєбитов.
Як повідомлялося, нещодавно на вулиці Героїв Дніпра в Оболонському районі Києва молодик вчинив напад на касира обмінника валют.