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    Під Києвом чоловік пограбував дитину в машині

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    Під Києвом чоловік забрався в салон і пограбував дитину - Під Києвом чоловік пограбував дитину в машині
    Під Києвом чоловік забрався в салон і пограбував дитину
    Фото: Нацполіція

    Батьки дівчинки залишили свою малолітню дочку в машині одну і пішли додому забрати речі.

    У Вишневому Київської області грабіжник примусив дитину відкрити авто і вирвав з рук дівчинки мобільний телефон. При цьому дитина в салоні машини знаходилася одна. Про це розповів начальник поліції в Київській області Андрій Нєбитов на своїй сторінці в Facebook.

    Як повідомив Небитов, батьки залишили свою 8-річну дочку в машині і пішли додому забрати речі. Тоді зловмисник скористався ситуацією.

    «На щастя, на сусідній вулиці знаходилися співробітники карного розшуку поліції Київської області, які на гарячому затримали грабіжника», - йдеться в повідомленні.

    Грабіжником виявився 54-річний уродженець Горлівки. Чоловік працював в околицях Вишневого на будівництві.

    «У ситуації з дівчинкою він просто скористався моментом. Злочинець помітив, що вона залишилася одна в авто«, - написав Нєбитов.

    За його словами, дівчинка знаходиться в шоковому стані.

    «Ми ж всі розуміємо, що в цій ситуації лиходій міг зробити з дитиною що завгодно. Вкотре звертаюся до батьків - не залишайте малолітніх дітей без нагляду, тим більше з цінними речами. Ситуації, коли діти залишаються в салоні авто самі, взагалі неприпустимі», - додав Нєбитов.

    Як повідомлялося, нещодавно на вулиці Героїв Дніпра в Оболонському районі Києва молодик вчинив напад на касира обмінника валют.

    Теги: діти телефон машини речі чоловік батьки злочинець
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    Під Києвом чоловік пограбував дитину в машині