Під Києвом чоловік пограбував дитину в машині

Під Києвом чоловік забрався в салон і пограбував дитину

Батьки дівчинки залишили свою малолітню дочку в машині одну і пішли додому забрати речі.

У Вишневому Київської області грабіжник примусив дитину відкрити авто і вирвав з рук дівчинки мобільний телефон. При цьому дитина в салоні машини знаходилася одна. Про це розповів начальник поліції в Київській області Андрій Нєбитов на своїй сторінці в Facebook.

Як повідомив Небитов, батьки залишили свою 8-річну дочку в машині і пішли додому забрати речі. Тоді зловмисник скористався ситуацією.

«На щастя, на сусідній вулиці знаходилися співробітники карного розшуку поліції Київської області, які на гарячому затримали грабіжника», - йдеться в повідомленні.

Грабіжником виявився 54-річний уродженець Горлівки. Чоловік працював в околицях Вишневого на будівництві.

«У ситуації з дівчинкою він просто скористався моментом. Злочинець помітив, що вона залишилася одна в авто«, - написав Нєбитов.

За його словами, дівчинка знаходиться в шоковому стані.

«Ми ж всі розуміємо, що в цій ситуації лиходій міг зробити з дитиною що завгодно. Вкотре звертаюся до батьків - не залишайте малолітніх дітей без нагляду, тим більше з цінними речами. Ситуації, коли діти залишаються в салоні авто самі, взагалі неприпустимі», - додав Нєбитов.

Як повідомлялося, нещодавно на вулиці Героїв Дніпра в Оболонському районі Києва молодик вчинив напад на касира обмінника валют.