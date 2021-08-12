У Карпатах до басейну несподівано стрибнула корова (відео)

Купання закінчилося благополучно і для самої корови, і для відпочивальників

Туристи з Дніпра, відпочиваючи у Карпатах, вирішили поплавати у басейні, та несподівано до нього стрибнула корова. Про випадок на своїй сторінці у Facebook написала дніпрянка Олександра Стасюк.

Купатися у басейні тварину, напевно, змусила спека. Те, що у басейні були люди, її зовсім не збентежило.

«Бути ближче до природи. Карпати. На відео корова, яка гуляла сама по собі», – зазначила Олександра.

Купання закінчилося благополучно і для самої корови, і для відпочивальників. Судячи з вигуків дітей, їм така розвага припала до душі.

А ось батьки були дещо налякані поведінкою тварини. Проте за словами жінки, корова самостійно вийшла із басейну, піднявшись сходами.

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