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    У Карпатах до басейну несподівано стрибнула корова (відео)

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    Купатися у басейні тварину, напевно, змусила спека - У Карпатах до басейну несподівано стрибнула корова (відео)
    Купатися у басейні тварину, напевно, змусила спека
    Сріншот з відео Олександри Стасюк

    Купання закінчилося благополучно і для самої корови, і для відпочивальників

    Туристи з Дніпра, відпочиваючи у Карпатах, вирішили поплавати у басейні, та несподівано до нього стрибнула корова. Про випадок на своїй сторінці у Facebook написала дніпрянка Олександра Стасюк.

    Купатися у басейні тварину, напевно, змусила спека. Те, що у басейні були люди, її зовсім не збентежило.

    «Бути ближче до природи. Карпати. На відео корова, яка гуляла сама по собі», – зазначила Олександра.

    Купання закінчилося благополучно і для самої корови, і для відпочивальників. Судячи з вигуків дітей, їм така розвага припала до душі.

    А ось батьки були дещо налякані поведінкою тварини. Проте за словами жінки, корова самостійно вийшла із басейну, піднявшись сходами.

    Нагадаємо, фермер Льюїс Уайт вигадав, як оригінально зробити пропозицію своїй дівчині Емілі Френсіс. Для цього йому знадобилися корови, крейдяна фарба та каблучка.

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    Теги: відпочинок тварини батьки басейн
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    У Карпатах до басейну несподівано стрибнула корова (відео)