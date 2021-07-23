Іноземець намагався пограбувати пункт обміну валюти на столичній Оболоні

Чоловік вчинив напад на касира обмінника

На вулиці Героїв Дніпра в Оболонському районі Києва молодик вчинив напад на касира обмінника валют. Повідомлення про це надійшло до поліції від свідка. На вказану адресу терміново виїхала слідчо-оперативна група Оболонського управління поліції, повідомляє пресслужба столичної поліції.

На місці події правоохоронці опитали свідків та потерпілу. Поліцейським жінка розповіла, що вона повернулась з обідньої перерви та у приміщення за нею зайшов чоловік, почав її бити та вимагати віддати готівку.

У цей час до приміщення пункту обміну валют зайшли відвідувачі та почули крики потерпілої.

Чоловіки тримали нападника до приїзду поліції, яка затримала 31-річного громадянина іншої держави у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі Оболонського управління поліції за процесуального керівництва місцевої окружної прокуратури повідомили зловмиснику про підозру у скоєнні злочину за ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 186 (Грабіж) Кримінального кодексу України.

Наразі районний суд обрав фігуранту запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення застави.

За скоєне йому загрожує позбавлення волі на строк до восьми років.

агадаємо, 20 липня столичні правоохоронці затримали жінку за збройний розбійний напад на відділення банку на вулиці Автозаводській в Оболонському районі Києва.

Згодом стало відомо, що нападницею виявилась уродженка Київщини, 1998 року народження.

21 липня Оболонська окружна прокуратура Києва повідомила про підозру 23-річній жінці за фактом розбійного нападу на банківську установу, захоплення заручників та пошкодження майна (ч. 3 ст. 187, ч. 1 ст. 147, ч. 2 ст. 194 КК України).

Суд обрав нападниці запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без альтернативи застосування застави.