Під Києвом чоловік погрожував підірвати держустанову, якщо поліція не знайде його кохану



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Чоловіку загрожує позбавлення волі на строк від двох до шести років.

У Київській області співробітники поліції затримали псевдомінера.

Про це повідомляє пресслужба обласної поліції.

Правоохоронці повідомили, що спочатку житель Ірпеня заявив у поліцію про зникнення його співмешканки, а потім подзвонив на 102 і погрожував підірвати будівлю однієї з місцевих державних установ, якщо поліцейські не знайдуть його кохану.

Поліція встановила особу заявника, ним виявився 34-річний місцевий житель. Як з'ясувалося, таким чином чоловік вирішив повернути жінку. Однак співмешканка нікуди не зникала, а просто забрала речі і вирішила з ним розійтись.

Правоохоронці затримали псевдомінера в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України.

За даним фактом порушено кримінальне провадження за ч. 1 ст. 259 (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від двох до шести років.