Під Києвом чоловік погрожував підірвати держустанову, якщо поліція не знайде його кохану
Чоловіку загрожує позбавлення волі на строк від двох до шести років.У Київській області співробітники поліції затримали псевдомінера.
Про це повідомляє пресслужба обласної поліції.
Правоохоронці повідомили, що спочатку житель Ірпеня заявив у поліцію про зникнення його співмешканки, а потім подзвонив на 102 і погрожував підірвати будівлю однієї з місцевих державних установ, якщо поліцейські не знайдуть його кохану.
Поліція встановила особу заявника, ним виявився 34-річний місцевий житель. Як з'ясувалося, таким чином чоловік вирішив повернути жінку. Однак співмешканка нікуди не зникала, а просто забрала речі і вирішила з ним розійтись.
Правоохоронці затримали псевдомінера в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України.
За даним фактом порушено кримінальне провадження за ч. 1 ст. 259 (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від двох до шести років.