В Одесі хлопець дістав тяжкі опіки при спробі зробити селфі на даху поїзда



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В Одесі вдарило струмом юнака, який намагався зробити селфі на товарному вагоні

Стан потерпілого важкий, лікарі борються за його життя

В Одеській області внаслідок ураження електричним струмом на даху товарного вагону потяга був травмований 18-річний хлопець.

Про це повідомили у відділі комунікації ГУНП в області.

Як зазначають у поліції, хлопця доставили до медичного закладу з термічними опіками всього тіла із залізничної станції «Одеса-Західна».

За попередньою інформацією, юнака вдарило електричним струмом на вагоні товарного потягу, куди він заліз, щоб зробити селфі. Стан потерпілого важкий, лікарі борються за його життя.

Зараз на місці події працюють співробітники територіального відділу поліції. Вони встановлюють повні обставини події та вирішують питання про її кваліфікацію.

Нагадаємо, у Львові вбило струмом юнака, який хотів зробити селфі на вагоні.