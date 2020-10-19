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    Поліція зупинила потяг «Львів-Київ» через двох «веселих» дівчат

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    Дівчата не хотіли самостійно виходити з потягу, тому представнику Укрзалізиці допомогла поліція - Поліція зупинила потяг «Львів-Київ» через двох «веселих» дівчат
    Дівчата не хотіли самостійно виходити з потягу, тому представнику Укрзалізиці допомогла поліція

    Дівчата пили, курили, кричали, слухали музику і бігали оголені вагоном

    З потяга «Львів – Київ» вночі 19 жовтня висадили двох п’яних дівчат, які пили, курили, кричали, слухали музику і бігали оголені вагоном. Про це повідомляє «Київ Оперативний».

    Зазначається, що дівчата не хотіли самостійно виходити з потяга, тому провіднику допомогла поліція.

    «Одній дівчині всього 17 років, а інша вже повнолітня – 19 років. Дівчата настільки дико поводились, що довелося перевести пасажирів із сусіднього купе до іншого вагону, а коли зауваження не допомогли, начальник потяга вирішив, що таких пасажирок потрібно просто висадити. Це сталось о третій ночі вже в понеділок», – йдеться у повідомленні.

    Видання повідомляє, що дівчата чинили шалений опір.

    «Проте всьому приходить кінець, а тому на станції «Шепетівка» начальник поїзда ухвалив рішення висадити неадекватних панянок», – йдеться в повідомленні.

    Як повідомлялося, «Укрзалізниця» закрила продаж квитків на дев'яти станціях.

    Київ Львів алкоголь потяг поліція
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