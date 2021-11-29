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    Під Києвом діяв підпільний центр із виготовлення підроблених документів (фото, відео)

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    Під час обшуків правоохоронці виявили техніку для виготовлення документів та бланки - Під Києвом діяв підпільний центр із виготовлення підроблених документів (фото, відео)
    Під час обшуків правоохоронці виявили техніку для виготовлення документів та бланки
    фото: Нацполіція

    Зловмисники виготовляли фейкові сovid-сертифікати та інші документи

    У с. Софіївська Борщагівка поліція викрила підпільний центр з виготовлення фейкових сovid-сертифікатів та державних документів. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

    50-річна мешканка села Софіївська Борщагівка спільно із 46-ти та 53-річним киянами організувала фірму, яка здійснювала підробки документів для усунення перешкод під час перетину державного кордону України. До установи звертались як громадяни України, так і іноземці.

    Так, фігуранти вносили неправдиві відомості до електронних систем Міністерства цифрової трансформації України. Вартість послуги складала $250.

    Викрили незаконну діяльність фірми працівники управління міграційної поліції Київщини за процесуального керівництва Київської обласної прокуратури.

    В офісі та за місцями проживання фігурантів правоохоронці провели 5 санкціонованих обшуків та вилучили 420 кліше печаток різних підприємств, установ та організацій, 2373 незаповнених бланків підприємств, установ та організацій, 25 підроблених свідоцтв про Covid-вакцинацію, підроблені посвідки на тимчасове проживання іноземців, комп’ютерну техніку, в тому числі обладнання для виготовлення підроблених документів, флеш-накопичувачі, пластикові картки для виготовлення підроблених документів, мисливський карабін, пристрої для відстрілу гумових куль, набої, мобільні телефони, картки різних операторів.

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    Під Києвом діяв підпільний центр із виготовлення підроблених документів (фото, відео)
    Під Києвом діяв підпільний центр із виготовлення підроблених документів (фото, відео)
    Під Києвом діяв підпільний центр із виготовлення підроблених документів (фото, відео)
    Під Києвом діяв підпільний центр із виготовлення підроблених документів (фото, відео)
    Під Києвом діяв підпільний центр із виготовлення підроблених документів (фото, відео)
    Під Києвом діяв підпільний центр із виготовлення підроблених документів (фото, відео)
    Під Києвом діяв підпільний центр із виготовлення підроблених документів (фото, відео)

    За даним фактом відкриті кримінальні провадження за ч. 3 ст. 332 (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України), ч. 3 ст. 358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) КК України.

    За скоєне фігурантам загрожує позбавлення волі на строк від семи до дев'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

    Наразі правоохоронці перевіряють причетність інших працівників фірми до участі у злочинних схемах.

    Як повідомлялося, упродовж тижня правоохоронці розпочали 145 кримінальних проваджень за фактами підроблення та використання covid-документів.

    Теги: Національна поліція України кримінал Київщина вакцинація
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    Під Києвом діяв підпільний центр із виготовлення підроблених документів (фото, відео)