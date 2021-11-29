Під Києвом діяв підпільний центр із виготовлення підроблених документів (фото, відео)

Під час обшуків правоохоронці виявили техніку для виготовлення документів та бланки

Зловмисники виготовляли фейкові сovid-сертифікати та інші документи

У с. Софіївська Борщагівка поліція викрила підпільний центр з виготовлення фейкових сovid-сертифікатів та державних документів. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

50-річна мешканка села Софіївська Борщагівка спільно із 46-ти та 53-річним киянами організувала фірму, яка здійснювала підробки документів для усунення перешкод під час перетину державного кордону України. До установи звертались як громадяни України, так і іноземці.

Так, фігуранти вносили неправдиві відомості до електронних систем Міністерства цифрової трансформації України. Вартість послуги складала $250.

Викрили незаконну діяльність фірми працівники управління міграційної поліції Київщини за процесуального керівництва Київської обласної прокуратури.

В офісі та за місцями проживання фігурантів правоохоронці провели 5 санкціонованих обшуків та вилучили 420 кліше печаток різних підприємств, установ та організацій, 2373 незаповнених бланків підприємств, установ та організацій, 25 підроблених свідоцтв про Covid-вакцинацію, підроблені посвідки на тимчасове проживання іноземців, комп’ютерну техніку, в тому числі обладнання для виготовлення підроблених документів, флеш-накопичувачі, пластикові картки для виготовлення підроблених документів, мисливський карабін, пристрої для відстрілу гумових куль, набої, мобільні телефони, картки різних операторів.

За даним фактом відкриті кримінальні провадження за ч. 3 ст. 332 (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України), ч. 3 ст. 358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) КК України.

За скоєне фігурантам загрожує позбавлення волі на строк від семи до дев'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Наразі правоохоронці перевіряють причетність інших працівників фірми до участі у злочинних схемах.

Як повідомлялося, упродовж тижня правоохоронці розпочали 145 кримінальних проваджень за фактами підроблення та використання covid-документів.