Мав підробний covid-сертифікат і пропонував хабар прикордоннику. Українець заплатить великий штраф

Чоловіка визнано винним у пособництві підробки документу та наданні неправомірної вигоди

Любомльський районний суд Волинської області оштрафував на 17 тис. грн чоловіка за пособництво у підробці медичного документу та наданні неправомірної вигоди. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вирок від 23 листопада.

За даними досудового розслідування, на початку серпня обвинувачений замовив у невстановленої особи виготовлення підробленого міжнародного свідоцтва про вакцинацію від Covid-19. За це він заплатив 2,5 тис. грн.

Під час проходження прикордонного контролю 12 вересня у пункті пропуску для міжнародного автомобільного сполучення «Ягодин» Волинської митниці обвинувачений надав працівникам Державної прикордонної служби підроблений covid-сертифікат. Тим самим чоловік планував уникнути самоізоляції після перетину державного кордону.

Крім цього, під час контролю обвинувачений надав інспектору прикордонної служби €100 хабара, коли той виявив підроблений covid-сертифікат. Гроші поклав на стіл робочого столу прикордонника. Однак прикордонник відмовився та повідомив про факт підкупу на лінію «102».

Під час розгляду цієї справи до суду надійшла угода про визнання винуватості. Згідно з нею, обвинувачений повністю визнав вчинення інкримінованих йому кримінальних правопорушень.

Суд переконався, що укладення угоди сторонами є добровільним, і затвердив її.

Що стосується долі речових доказів, то Феміда розпорядилася конфіскувати суму хабара (€100) у дохід держави.

Як повідомляв «Главком», в Єдиному державному реєстрі судових рішень почали з’являтися вироки, в яких суми штрафів за підробку міжнародного свідоцтва про covid-вакцинацію є значно вищими, аніж були раніше. Якщо в останні два місяці поширеною практикою у судах простежувалося винесення штрафів від 680 до 850 грн за фальшиві covid-документи, то нині є випадки, коли обвинувачені повинні сплатити понад 4 тис. грн штрафу.

Раніше Генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова попередила, щоб продавці і покупці підроблених ПЛР-тестів і Covid-сертифікатів не очікували від неї пощади.

Нацполіція перевірятиме сертифікати про вакцинацію українців від Covid-19 за QR-кодом. Перевірки розпочалися 21 жовтня. За підроблені документи українцям загрожують штрафи та навіть в'язниця.

У разі відсутності covid-документів під час міжобласних автомобільних перевезень пасажирам загрожуватиме штраф до 34 тисяч гривень.