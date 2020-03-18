У Києві рятувальники вивели пенсіонера з вогняної пастки



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Пожежа виникла в одній із квартир п'ятиповерхівки Фото: ДСНС

Чоловік не міг вийти з квартири, оскільки пожежа почалася біля вхідних дверей

У вівторок, 17 березня, увечері сталася пожежа у будинку на вул. Шамрила, 12Б у Шевченківському районі столиці. Повідомлення про займання надійшло до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві о 18:50.

До місця виклику було направлено рятувальників найближчих пожежно-рятувальних підрозділів. Вогнеборці встановили, що пожежа виникла в одній із квартир на 4-му поверсі 5-поверхового житлового будинку, повідомляє пресслужба столичного управління ДСНС.

Під час гасіння пожежі було врятовано мешканця квартири, 1937 р.н., який знаходився в заблокованій квартирі, оскільки пожежа почалася біля вхідних дверей. Вогнеборці передали чоловіка працівникам швидкої медичної допомоги.

О 19:17 пожежу було локалізовано, а о 19:23 - ліквідовано.

На місці пожежі працювало 4 одиниці пожежно-рятувальної техніки та близько 15 чоловік особового складу.

Причина виникнення пожежі наразі з'ясовується.

Як повідомлялося, 16 березня сталася пожежа у відселеній будівлі на вул. Гончара, 32В у Шевченківському районі столиці. Під час гасіння пожежі рятувальники врятували з будівлі чоловіка 1976 року народження та його собаку.

17 березня сталася пожежа на території недіючої бази відпочинку, яка знаходиться на вул. Хотянівській у Деснянському районі столиці. Під час ліквідації пожежі рятувальники виявили тіла двох людей.