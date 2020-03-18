Біля Центрального залізничного вокзалу в Києві згоріли МАФи (фото)



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Вогнем знищено чотири недіючих торгових ролети Фото: ДСНС

Загоряння виникло в недіючому торговому ролеті, полум'я поширилося ще на три сусідніх

У ніч на середу, 18 березня, сталася пожежа на Вокзальній площі, 1 у Солом'янському районі столиці. Повідомлення про займання надійшло до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві о 1:16.

На місце події прибули рятувальники 3-ї Державної пожежно-рятувальної частини. Вогнеборці встановили, що загоряння виникло в недіючому торговому ролеті з розповсюдженням полум'я на ще 3 поруч розташовані недіючі кіоски.

О 1:56 бійці локалізували займання на площі 25 кв. м та о 2:07 – ліквідували. Про це повідомляє пресслужба столичного управління ДСНС.

Внаслідок пожежі торгові ролети вигоріли повністю, закопчено стіни та стелю пішохідного переходу.

На місці події працювало 4 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 15 людей особового складу.

Причина займання наразі встановлюється.

Жертв та постраждалих немає.

Як повідомлялося, 17 березня увечері сталася пожежа в одній із квартир будинку на вул. Шамрила, 12Б у Шевченківському районі столиці. Під час гасіння пожежі було врятовано мешканця квартири, 1937 р. н., який перебував у заблокованій квартирі, оскільки пожежа почалася біля вхідних дверей. Вогнеборці передали чоловіка працівникам швидкої медичної допомоги.

Нагадаємо, Укрзалізниця почала ліквідацію МАФів на Центральному вокзалі Києва та у конкорсі вокзалу.