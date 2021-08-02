Жахлива ДТП у Києві: відбійник пройшов через весь автомобіль (фото)
Водія з різними травмами медики терміново шпиталізували
У ніч на понеділок, 2 серпня, на вул. Саперно-Слобідській в Голосіївському районі Києва сталася серйозна дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомляє «Київ оперативний».
Водій Volkswagen не впорався з керуванням та влетів у відбійник, який наскрізь пройшов через весь автомобіль.
Керманича із різними травмами терміново госпіталізували до лікарні.
На місці працювали рятувальники, медики та поліція.
Як повідомлялося, 2 серпня вранці на в'їзді до Києва, на Броварському проспекті, сталася дорожньо-транспортна пригода за участю щонайменше двох легкових автомобілів та мікроавтобуса. Внаслідок ДТП на дорозі утворився величезний затор.