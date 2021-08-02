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    Жахлива ДТП у Києві: відбійник пройшов через весь автомобіль (фото)

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    Автомобіль влетів у відбійник - Жахлива ДТП у Києві: відбійник пройшов через весь автомобіль (фото)
    Автомобіль влетів у відбійник
    Фото: Варта Голосієва

    Водія з різними травмами медики терміново шпиталізували

    У ніч на понеділок, 2 серпня, на вул. Саперно-Слобідській в Голосіївському районі Києва сталася серйозна дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомляє «Київ оперативний».

    Водій Volkswagen не впорався з керуванням та влетів у відбійник, який наскрізь пройшов через весь автомобіль.

    Керманича із різними травмами терміново госпіталізували до лікарні.

    На місці працювали рятувальники, медики та поліція.

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    Жахлива ДТП у Києві: відбійник пройшов через весь автомобіль (фото)
    Жахлива ДТП у Києві: відбійник пройшов через весь автомобіль (фото)
    Жахлива ДТП у Києві: відбійник пройшов через весь автомобіль (фото)
    Жахлива ДТП у Києві: відбійник пройшов через весь автомобіль (фото)
    Жахлива ДТП у Києві: відбійник пройшов через весь автомобіль (фото)
    Жахлива ДТП у Києві: відбійник пройшов через весь автомобіль (фото)
    Жахлива ДТП у Києві: відбійник пройшов через весь автомобіль (фото)
    Жахлива ДТП у Києві: відбійник пройшов через весь автомобіль (фото)
    Жахлива ДТП у Києві: відбійник пройшов через весь автомобіль (фото)
    Жахлива ДТП у Києві: відбійник пройшов через весь автомобіль (фото)
    Фото: Варта Голосієва

    Як повідомлялося, 2 серпня вранці на в'їзді до Києва, на Броварському проспекті, сталася дорожньо-транспортна пригода за участю щонайменше двох легкових автомобілів та мікроавтобуса. Внаслідок ДТП на дорозі утворився величезний затор.

    Теги: Національна поліція України ДТП Київ водій автомобіль рятувальники
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    Жахлива ДТП у Києві: відбійник пройшов через весь автомобіль (фото)