Жахлива ДТП у Києві: відбійник пройшов через весь автомобіль (фото)

Водія з різними травмами медики терміново шпиталізували

У ніч на понеділок, 2 серпня, на вул. Саперно-Слобідській в Голосіївському районі Києва сталася серйозна дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомляє «Київ оперативний».

Водій Volkswagen не впорався з керуванням та влетів у відбійник, який наскрізь пройшов через весь автомобіль.

Керманича із різними травмами терміново госпіталізували до лікарні.

На місці працювали рятувальники, медики та поліція.

Як повідомлялося, 2 серпня вранці на в'їзді до Києва, на Броварському проспекті, сталася дорожньо-транспортна пригода за участю щонайменше двох легкових автомобілів та мікроавтобуса. Внаслідок ДТП на дорозі утворився величезний затор.