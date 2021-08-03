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    На трасі під Києвом вантажівка влаштувала ДТП, заблокувавши рух (фото)

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    На трасі під Києвом вантажівка влаштувала ДТП, заблокувавши рух (фото)
    На трасі під Києвом вантажівка влаштувала ДТП, заблокувавши рух (фото)
    На трасі під Києвом вантажівка влаштувала ДТП, заблокувавши рух (фото)
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    У ДТП потрапили три автомобілі

    2 серпня близько 18 години на 25 км автодороги Київ-Ковель трапилась автопригода за участю трьох автомобілів. Про це повідомляє Патрульна поліція Київської області.

    Попередньо, водій вантажівки не дотримався безпечної швидкості, дистанції та спричинив зіткнення з автомобілем Audi, який в свою чергу спричинив зіткнення з легковиком Opel, що рухався в зустрічному напрямку.

    У результаті ДТП є потерпілі.

    Рух був ускладнений в обох напрямках.

    На місці працювали медики та слідчо-оперативна група для встановлення всіх обставин подій.

    Як повідомлялося, 2 серпня на вул. Саперно-Слобідській в Голосіївському районі Києва сталася серйозна дорожньо-транспортна пригода. Водій Volkswagen не впорався з керуванням та влетів у відбійник, який наскрізь пройшов через весь автомобіль.

    Теги: Національна поліція України ДТП вантажівки Київщина автомобіль
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    На трасі під Києвом вантажівка влаштувала ДТП, заблокувавши рух (фото)