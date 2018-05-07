Під Києвом молодики вивезли у багажнику залицяльника своєї подруги та побили

Прокуратура повідомила про підозру двом 25-річним зловмисникам

Прокуратурою Київської області повідомлено про підозру двом молодикам, які в багажному відділенні вивезли потерпілого на територію молокозаводу, побили та пограбували останнього за залицяння до їхньої подруги. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Київської області. «Установлено, що двоє 25-річних молодиків та їхня подруга перебували в



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Прокуратура повідомила про підозру двом 25-річним зловмисникам

Прокуратурою Київської області повідомлено про підозру двом молодикам, які в багажному відділенні вивезли потерпілого на територію молокозаводу, побили та пограбували останнього за залицяння до їхньої подруги. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Київської області.

«Установлено, що двоє 25-річних молодиків та їхня подруга перебували в одному із населених пунктів Києво-Святошинського району біля кав’ярні. Між дівчиною та одним з відвідувачів кав’ярні розпочалось спілкування, під час якого останній почав до неї залицятись. Обурившись поведінкою хлопця дівчина дала йому ляпаса, а її друзі почали бити останнього», - інформують у прокуратурі.

За даними правоохоронців, після цього, застосовуючи фізичне насильство, зловмисники силоміць помістили до багажного відділення автомобіля потерпілого та вивезли його на територію молокозаводу. У подальшому, хлопця по черзі били викрадачі, а потім заволоділи його грошовими коштами у сумі 2 тис. грн, закордонним паспортом, іншими особистими речами та зникли з місця події.

Завдяки процесуальному керівництву Києво-Святошинської місцевої прокуратури двом зловмисникам повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини, вчинене групою осіб) та ч.2 ст.186 (грабіж, поєднаний з насильством, вчинений групою осіб) КК України та обрано запобіжні заходи.

Досудове розслідування триває, проводиться комплекс слідчих та розшукових дій з метою встановлення місцезнаходження дівчини.