На кордоні з Україною збирають людей із Росії під виглядом евакуації українців, – голова Сумської ОВА

«Росіянам не вистачає мізків робити якісь нові креативні речі» – Живицький

Російські військові збирають жителів у населених пунктах РФ на кордоні з Україною для того, щоб створити вид евакуації українців з обложених міст. Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

«Росіяни прямо зараз хочуть проводити провокації на своїй території. Вони збирають автобуси в районі населеного пункту Суджі (Курська область, - ред.), збирають місцевих жителів: бабусь, дідусів, жінок, дітей в цьому населеному пункті і намагаються зробити картинку для своїх пропагандистських ЗМІ нібито це українці евакуюються на територію Російської Федерації», – йдеться в повідомленні.

При цьому Живицький зазначив, що росіянам «не вистачає мізків робити якісь нові креативні речі, тому вони діють тими ж методами, які використовували в інших країнах».

«Запам'ятайте, росіяни, жоден справжній українець ніколи не перейде на територію ворога. Ніяких гуманітарних конвоїв з боку РФ ми не будемо приймати», – підкреслив глава ОВА.

Крім того, він попередив, що українські військові будуть «сприймати рух будь-якого транспорту з Росії як подальше вторгнення РФ на територію України». Також Живицький сподівається на якнайшвидше відкриття «зелених коридорів» у Сумській області.

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