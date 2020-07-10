  1. Головна
  2. Країна
  3. Кримінал
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Кримінал

    Пограбування авто «Укрпошти»: стало відомо про затримання ще одного підозрюваного

    • Розсилка
    <p>Усі затримані &ndash; жителі Полтавської області</p> - Пограбування авто «Укрпошти»: стало відомо про затримання ще одного підозрюваного

    Усі затримані – жителі Полтавської області

    Трьох чоловіків розшукали у Києві, ще одного – у Лубнах

    Офіс генерального прокурора повідомив про деталі затримання правоохоронцями чотирьох підозрюваних у нападі на автомобіль «Укрпошти».

    Про це інформує пресслужба Офісу генпрокурора.

    Зазначається, що трьох чоловіків розшукали у Києві, ще одного – у Лубнах. Усі вони – жителі Полтавської області.

    Наразі їм повідомлено про підозру та вручено клопотання про обрання запобіжних заходів у виді тримання під вартою.

    Нагадаємо, у п'ятницю ввечері у МВС повідомили, що співробітниками карного розшуку Національної поліції були затримані троє громадян, які підозрюються в зухвалому пограбуванні автомобіля «Укрпошти» на Полтавщині.

    Як відомо, 7 липня близько 10 ранку в селі Тишки Лубенського району невідомі підірвали автомобіль «Укрпошти».

    У прокуратурі повідомили, що за фактом нападу на автомобіль «Укрпошти» у Полтавській області введено план перехоплення. Також правоохоронці уточнили, що було викрадено понад 2,75 млн гривень.

    За даними поліції, підозрювані у розбійному нападі на «Газель» пересувалися на автомобілі ВАЗ-2108 світло-бежевого кольору.

    кримінал Офіс Генерального прокурора пограбування автомобіль Укрпошта Полтавщина
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ