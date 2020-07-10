Пограбування авто «Укрпошти»: стало відомо про затримання ще одного підозрюваного
Усі затримані – жителі Полтавської області
Трьох чоловіків розшукали у Києві, ще одного – у Лубнах
Офіс генерального прокурора повідомив про деталі затримання правоохоронцями чотирьох підозрюваних у нападі на автомобіль «Укрпошти».
Про це інформує пресслужба Офісу генпрокурора.
Зазначається, що трьох чоловіків розшукали у Києві, ще одного – у Лубнах. Усі вони – жителі Полтавської області.
Наразі їм повідомлено про підозру та вручено клопотання про обрання запобіжних заходів у виді тримання під вартою.
Нагадаємо, у п'ятницю ввечері у МВС повідомили, що співробітниками карного розшуку Національної поліції були затримані троє громадян, які підозрюються в зухвалому пограбуванні автомобіля «Укрпошти» на Полтавщині.
Як відомо, 7 липня близько 10 ранку в селі Тишки Лубенського району невідомі підірвали автомобіль «Укрпошти».
У прокуратурі повідомили, що за фактом нападу на автомобіль «Укрпошти» у Полтавській області введено план перехоплення. Також правоохоронці уточнили, що було викрадено понад 2,75 млн гривень.
За даними поліції, підозрювані у розбійному нападі на «Газель» пересувалися на автомобілі ВАЗ-2108 світло-бежевого кольору.