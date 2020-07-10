Пограбування авто «Укрпошти»: стало відомо про затримання ще одного підозрюваного



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Усі затримані – жителі Полтавської області

Трьох чоловіків розшукали у Києві, ще одного – у Лубнах

Офіс генерального прокурора повідомив про деталі затримання правоохоронцями чотирьох підозрюваних у нападі на автомобіль «Укрпошти».

Про це інформує пресслужба Офісу генпрокурора.

Зазначається, що трьох чоловіків розшукали у Києві, ще одного – у Лубнах. Усі вони – жителі Полтавської області.

Наразі їм повідомлено про підозру та вручено клопотання про обрання запобіжних заходів у виді тримання під вартою.

Нагадаємо, у п'ятницю ввечері у МВС повідомили, що співробітниками карного розшуку Національної поліції були затримані троє громадян, які підозрюються в зухвалому пограбуванні автомобіля «Укрпошти» на Полтавщині.

Як відомо, 7 липня близько 10 ранку в селі Тишки Лубенського району невідомі підірвали автомобіль «Укрпошти».

У прокуратурі повідомили, що за фактом нападу на автомобіль «Укрпошти» у Полтавській області введено план перехоплення. Також правоохоронці уточнили, що було викрадено понад 2,75 млн гривень.

За даними поліції, підозрювані у розбійному нападі на «Газель» пересувалися на автомобілі ВАЗ-2108 світло-бежевого кольору.